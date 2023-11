Equipa RNF: A Aprilia rescindiu o contrato para 2024

Para os proprietários da RNF Racing, as coisas chegaram a um ponto crítico. 24 horas depois de Raúl Fernández ter terminado em quinto lugar em Valência, a Dorna recolheu as duas vagas e, em seguida, a Aprilia rescindiu o contrato como fornecedora de motos.

Ainda não foi oficialmente decidido a que novo proprietário o Comité de Seleção do MotoGP (composto pela FIM, IRTA e Dorna) irá entregar a CryptoDATA-RNF-Aprilia, que está em processo de dissolução. Mas, de acordo com a investigação da SPEEDWEEK.com, Justin Marks, de 42 anos, um piloto americano, empresário e atual proprietário da Trackhouse Racing na NASCAR Cup Series, está numa posição altamente promissora para o papel de novo proprietário de uma equipa de MotoGP com uma equipa cliente da Aprilia.

Na segunda-feira após o final do Campeonato do Mundo em Valência, no qual o piloto da RNF-Aprilia Raúl Fernández alcançou o seu melhor resultado na categoria rainha com o quinto lugar, a anterior equipa da RNF já estava a sofrer uma mudança. Embora toda a equipa técnica ainda estivesse presente, já não usava uniformes da equipa, pois nada os fazia lembrar dos anteriores proprietários. Por isso, a Aprilia distribuiu dezenas de t-shirts com as palavras "Aprilia Racing". "Só temos três conjuntos de uniformes da equipa e estão todos sujos ao fim de quatro dias", disse um membro da equipa. "É por isso que a Aprilia nos equipou..."

A atual equipa da RNF não vai trabalhar na terça-feira porque ainda está sob contrato com a RNF. A Equipa de Testes da Aprilia vai tomar conta de Fernández.

A Aprilia Racing cancelou o seu contrato com a equipa RNF na segunda-feira à noite. A equipa CryptoDATA RNF operou este ano com um orçamento de 11,6 milhões de euros. A empresa de corridas RNF Racing Limited está fortemente endividada.

Mas a equipa RNF não está em dívida para com a Aprilia Racing. Isto deve-se ao facto de a Dorna ter transferido diretamente para Noale os habituais subsídios às equipas clientes, num total de 5 milhões de euros, que cobriram em grande parte os custos de aluguer e de material.

Na segunda-feira, os camiões, a hospitalidade e as decorações das boxes ainda apresentavam os autocolantes dos anteriores patrocinadores. A propósito, a antiga equipa Petronas Yamaha, que se tornou a equipa WithU Yamaha em 2022 e a equipa CryptoDATA RNF em 2023, verá uma mudança de propriedade e novos patrocinadores pela quarta vez consecutiva em 2024. E novamente com um novo design!

É por isso que os camiões e a hospitalidade já foram pintados de British Racing Green mate em 2022, com apenas alguns nomes de patrocinadores colados.

Ovidiu Toma, diretor executivo da CryptoDATA, anunciou um litígio com a Dorna Sports S.L., promotora do Campeonato do Mundo de MotoGP, na sequência do anúncio feito pela Dorna na segunda-feira de que tinha perdido as suas duas vagas no MotoGP.

A participação de 60 por cento de Ovidiu Toma na RNF Racing tornou-se subitamente inútil. O mesmo se aplica à participação de 40% na RNF detida pelo deposto chefe de equipa Razali Razali.

Em todo o caso, esta mudança de propriedade planeada é delicada.

É de salientar que os comentadores da Dorna TV no motogp.com, no passado fim de semana, teimaram em não falar do "futuro da RNF Aprilia". O assunto delicado também não foi mencionado no motogp.com, a plataforma online da Dorna.

Amanhã, apenas Rául Fernández vai testar pela equipa satélite da Aprilia. Ele vai rodar pela primeira vez com duas RS-GP23, como as usadas por Aleix Espargaró e Maverick Viñales na temporada passada.

De resto, Miguel Oliveira anseia por uma Aprilia RS-GP24 para a próxima época. O seu pai, Paulo Oliveira, negociou este facto com a Aprilia no fim de semana. Aleix Espargaró também gostaria de ter um cenário destes. "Porque assim podemos trocar mais dados se também forem utilizadas motos idênticas na equipa satélite", explicou.

"Em termos de fornecimento de peças sobressalentes e logística, um sistema com quatro pilotos com motos idênticas seria vantajoso", diz Paolo Bonora, Diretor de Corrida da Aprilia Racing. "Eu sei que o Miguel gostaria disso. Mas ainda não está nada decidido."

Naturalmente, as taxas de aluguer seriam mais elevadas para as motos de fábrica da última colheita do que para as motos usadas do ano anterior.

Por isso, o novo proprietário tem de decidir rapidamente se quer entregar o investimento adicional à Aprilia.

A propósito: a Aprilia Racing já está a desenvolver há um ano um novo chassis em carbono, que será testado pelo piloto de testes Lorenzo Savadori durante duas horas amanhã, terça-feira, durante a pausa para almoço. Para além destas duas horas, o italiano não vai estar na sela porque a sua equipa técnica vai estar a cuidar do piloto regular Raúl Fernández.