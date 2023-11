MotoGP test invernali Valencia: chi correrà martedì

Prima che i piloti della MotoGP vadano in pausa invernale, il Circuito Ricardo Tormo sarà aperto per una giornata di test ufficiale oggi, martedì, dalle 10.00 alle 17.00. Seguirà una sessione di prove libere dalle 17.05 alle 17.15.

Il debutto della Gresini-Ducati dell'otto volte campione del mondo Marc Márquez è naturalmente molto atteso, ma anche altri piloti saliranno per la prima volta su una nuova moto: Luca Marini (Repsol-Honda), Johann Zarco (LCR-Honda), Franco Morbidelli (Pramac-Ducati) e Alex Rins (Yamaha), mentre il campione del mondo della Moto2 Pedro Acosta farà il suo debutto in MotoGP con il team GASGAS Factory Racing Tech3.

Tra i collaudatori, Cal Crutchlow correrà per la Yamaha. Anche il pilota KTM Dani Pedrosa è presente a Valencia. Pol Espargaró, invece, è già tornato a casa dopo la sua ultima gara come pilota titolare. Il collaudatore HRC Stefan Bradl non scenderà in pista, mentre Michele Pirro della Ducati ha in programma dei giri di installazione.

Aprilia Racing sta sviluppando da un anno un nuovo telaio in carbonio, che sarà testato dal collaudatore Lorenzo Savadori per due ore durante la pausa pranzo di martedì. A parte queste due ore, l'italiano non sarà in sella perché il suo staff tecnico si occuperà del pilota abituale Raúl Fernández. Mancherà anche Miguel Oliveira, che si è rotto una scapola.

I test invernali saranno trasmessi sul live stream ufficiale di Dorna: c'è un'offerta per il pass video 2023 a 5 euro, che però deve essere disdetta in tempo utile per non rinnovare automaticamente l'abbonamento al prezzo pieno per il 2024.

Elenco dei partecipanti Test di Valencia (28 novembre 2023):

Pecco Bagnaia, Lenovo Ducati

Johann Zarco, LCR Honda

Luca Marini, Repsol Honda

Maverick Viñales, Aprilia Racing

Fabio Quartararo, Monster Yamaha

Franco Morbidelli, Pramac Ducati

Enea Bastianini, Lenovo Ducati

Raúl Fernández, Aprilia

Dani Pedrosa, Red Bull KTM

Takaaki Nakagami, LCR Honda

Pedro Acosta, GASGAS Tech3

Lorenzo Savadori, Aprilia

Brad Binder, Red Bull KTM

Cal Crutchlow, Yamaha

Joan Mir, Repsol Honda

Augusto Fernández, GASGAS Tech3

Aleix Espargaró, Aprilia Racing

Alex Rins, Monster Yamaha

Jack Miller, Red Bull KTM

Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati

Michele Pirro, Ducati

Marco Bezzecchi, VR46 Ducati

Alex Márquez, Gresini Ducati

Jorge Martin, Pramac Ducati

Marc Márquez, Gresini Ducati