Teste de inverno de MotoGP em Valência: Quem vai andar na terça-feira

Antes dos pilotos regulares de MotoGP entrarem na pausa de inverno, o Circuito Ricardo Tormo vai estar aberto para um dia de testes oficiais hoje, terça-feira, das 10h às 17h. Seguir-se-á uma sessão de treinos livres das 17:05 às 17:15.

A estreia na Gresini-Ducati do octacampeão do mundo Marc Márquez é, naturalmente, aguardada com expetativa, mas outros pilotos também vão pilotar uma nova moto pela primeira vez: Luca Marini (Repsol-Honda), Johann Zarco (LCR-Honda), Franco Morbidelli (Pramac-Ducati) e Alex Rins (Yamaha), além do Campeão do Mundo de Moto2 Pedro Acosta que vai fazer a sua estreia no MotoGP com a GASGAS Factory Racing Tech3 Team.

Dos pilotos de testes, Cal Crutchlow vai correr pela Yamaha. O piloto da KTM, Dani Pedrosa, também está presente em Valência. Pol Espargaró, por outro lado, já viajou para casa depois da sua última corrida como piloto regular. O piloto de testes da HRC, Stefan Bradl, não irá para a pista, enquanto Michele Pirro, da Ducati, está programado para fazer voltas de instalação.

A Aprilia Racing já está a desenvolver um novo chassis de carbono há um ano, que será testado pelo piloto de testes Lorenzo Savadori durante duas horas durante a pausa para almoço de terça-feira. Para além destas duas horas, o italiano não vai estar na sela porque a sua equipa técnica vai estar a cuidar do piloto regular Raúl Fernández. Miguel Oliveira também não estará presente depois de ter partido a omoplata.

O teste de inverno será transmitido no live stream oficial da Dorna: existe uma oferta de passe de vídeo para 2023 por 5 euros, mas deve ser cancelada atempadamente para que a subscrição não seja automaticamente renovada ao preço total para 2024.

Lista de participantes Valencia Test (28 de novembro de 2023):

Pecco Bagnaia, Lenovo Ducati

Johann Zarco, LCR Honda

Luca Marini, Repsol Honda

Maverick Viñales, Aprilia Racing

Fabio Quartararo, Monster Yamaha

Franco Morbidelli, Pramac Ducati

Enea Bastianini, Lenovo Ducati

Raúl Fernández, Aprilia

Dani Pedrosa, Red Bull KTM

Takaaki Nakagami, LCR Honda

Pedro Acosta, GASGAS Tech3

Lorenzo Savadori, Aprilia

Brad Binder, Red Bull KTM

Cal Crutchlow, Yamaha

Joan Mir, Repsol Honda

Augusto Fernández, GASGAS Tech3

Aleix Espargaró, Aprilia Racing

Alex Rins, Monster Yamaha

Jack Miller, Red Bull KTM

Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati

Michele Pirro, Ducati

Marco Bezzecchi, VR46 Ducati

Alex Márquez, Gresini Ducati

Jorge Martin, Pramac Ducati

Marc Márquez, Gresini Ducati