Equipes MotoGP 2024 : seulement cinq duos de pilotes inchangés

Cet automne, les dernières places dans les teams MotoGP n'ont été attribuées qu'au moment de la finale du championnat du monde, et les surprises ont été nombreuses. Deux équipes d'usine sur cinq ont été renouvelées.

Comme la plupart des contrats de pilotes MotoGP sont conclus pour deux ans avec les teams d'usine, par exemple pour 2023 et 2024, on s'attendait à une saison de transferts relativement calme cette année. Mais très vite, les événements, les spéculations, les rumeurs, les discussions et les négociations se sont précipités.

Une chose est sûre : seules les équipes d'usine de Lenovo, Red Bull KTM et Aprilia Racing resteront inchangées. Monster Yamaha s'est emparé de Rins au lieu de Morbidelli et Repsol Honda a remplacé Marc Márquez par Luca Marini.

Parmi les six teams clients, seul un duo de pilotes est resté inchangé. Pramac Ducati a fait appel à Franco Morbidelli au lieu de Johann Zarco, LCR Honda a engagé Zarco au lieu d'Alex Rins et GASGAS Tech3 a remplacé Pol Espargaró par le champion du monde Moto2 Pedro Acosta. Puis Mooney VR46 a dû remplacer l'Italien Luca Marini par Fabio Di Giannantonio, tandis que Gresini Racing a réussi la prise de l'année - avec Marc Márquez, d'où le départ de "Diggia". L'équipe cliente d'Aprilia, en proie à des turbulences, continue en revanche avec Miguel Oliveira et Raúl Fernández.

L'affaire a commencé en avril, lorsqu'Alex Rins a remporté le GP du Texas et que la question de sa promotion par HRC dans l'équipe Repsol pour 2024 a été évoquée. En réalité, l'Espagnol a utilisé cet été une clause de son contrat pour passer de l'équipe cliente Honda à l'équipe d'usine Yamaha pour la saison prochaine.

L'avenir de Franco Morbidelli était incertain depuis le début de la saison, car il était trop dans l'ombre de Fabio Quartararo. Johann Zarco ne s'est vu proposer qu'un contrat d'un an chez Ducati pour 2024, il a donc préféré partir pour deux ans chez LCR. Chez Ducati, il aurait dû passer au championnat du monde Superbike en 2025. Marco Bezzecchi aurait pu prendre sa place chez Pramac, mais il a préféré rester dans l'ambiance familiale de VR46, c'est ainsi que "Morbido" s'est retrouvé chez Prima Pramac Racing.

Le groupe Pierer a longtemps espéré obtenir une place supplémentaire sur la grille de départ pour le super talent en devenir Pedro Acosta, mais la Dorna a refusé catégoriquement. Les Autrichiens ont donc dû prendre la difficile décision de faire de Pol Espargaró le pilote d'essai et de réserve pour 2024. Acosta a été placé aux côtés d'Augusto Fernández dans l'équipe GASGAS Factory Racing Tech3.

Mais c'est la résiliation anticipée du contrat entre Marc Márquez et le HRC à la fin de la saison 2023 qui a provoqué le plus d'agitation sur le marché des transferts. À 30 ans, le sextuple champion de MotoGP ne voulait plus perdre de temps et a donc rejoint son frère Alex sur la meilleure moto actuelle de la "première classe", la Ducati Desmosedici GP, même s'il ne disposera chez Gresini Racing que de la spécification GP23 de l'année précédente.

Après Alex Rins, la Honda Racing Corporation a donc également perdu sa référence, c'est pourquoi de nombreux pilotes ont été contactés après Misano. Johann Zarco préférait courir deux ans chez LCR plutôt qu'un an chez Repsol ; il a refusé le rôle de bouche-trou pour une saison.

Les managers du HRC ont ensuite frappé à la porte de tous les candidats possibles et imaginables, mais ils ont tous des contrats en béton, d'Oliveira à Viñales, de Pol et Aleix Espargaró à Toprak Razgatlioglu et Pedro Acosta, le leader du championnat du monde Moto2.

Miguel Oliveira, quintuple vainqueur en MotoGP sur KTM, a certes fait part de sa conviction de pouvoir se retirer de l'accord avec Aprilia. Mais il a exigé un contrat de trois ans chez Honda (car la RC213V ne sera pas compétitive du jour au lendemain), mais Honda n'a proposé qu'un contrat d'un an pour le Portugais de 28 ans.

C'est pourquoi Fabio Di Giannantonio (4e à Mandalika, 3e à Phillip Island, victoire à Doha) était temporairement favori pour échanger sa place avec Marc Márquez, mais Repsol Honda a ensuite donné sa préférence à Marini, le frère de Rossi, même pour deux ans.

"Diggia mérite de rester dans le championnat du monde MotoGP", a constaté Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse, après le GP d'Australie pour SPEEDWEEK.com.

Chez Mooney VR46, Fermín Aldeguer (18 ans), qui a remporté les quatre dernières courses de Moto2 sur la Boscoscuro, était également sur les rangs, mais il n'est pas sorti de son contrat de speed-up. Mais ce pilote espagnol d'exception figure désormais sur la liste de souhaits de Pramac Ducati pour 2025 et 2026.