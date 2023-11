Squadre MotoGP 2024: solo cinque coppie di piloti invariate

Poiché la maggior parte dei contratti dei piloti della MotoGP con le squadre ufficiali viene stipulata per due anni, ad esempio per il 2023 e il 2024, ci si aspettava che questa fosse una stagione di trasferimenti relativamente tranquilla. Tuttavia, gli eventi, le speculazioni, le voci, i colloqui e le trattative si sono susseguiti rapidamente.

Una cosa è certa: solo i team ufficiali di Lenovo, Red Bull KTM e Aprilia Racing sono rimasti invariati. Monster Yamaha ha preso Rins al posto di Morbidelli e Repsol Honda ha sostituito Marc Márquez con Luca Marini.

Tra i sei team clienti, solo una coppia di piloti è rimasta invariata. Pramac Ducati ha portato Franco Morbidelli al posto di Johann Zarco, LCR Honda ha ingaggiato Zarco al posto di Alex Rins, GASGAS Tech3 ha sostituito Pol Espargaró con il campione del mondo Moto2 Pedro Acosta. Mooney VR46 ha poi dovuto sostituire l'italiano Luca Marini con Fabio Di Giannantonio, mentre Gresini Racing ha fatto il colpo dell'anno - con Marc Márquez, motivo per cui "Diggia" ha dovuto lasciare. Il team clienti Aprilia, invece, che è stato in fermento, continua con Miguel Oliveira e Raúl Fernández.

L'agitazione è iniziata ad aprile, quando Alex Rins ha vinto il GP del Texas e si è discusso se HRC dovesse promuoverlo al team Repsol per il 2024. Tuttavia, in estate lo spagnolo ha utilizzato una clausola del suo contratto per passare dal team clienti Honda al team ufficiale Yamaha per la prossima stagione.

Il futuro di Franco Morbidelli è stato incerto fin dall'inizio della stagione, perché era troppo all'ombra di Fabio Quartararo. A Johann Zarco è stato offerto un contratto di un solo anno con la Ducati per il 2024, quindi ha preferito passare alla LCR per due anni. In Ducati avrebbe dovuto passare al Campionato Mondiale Superbike nel 2025. Marco Bezzecchi avrebbe potuto prendere il suo posto alla Pramac, ma ha preferito rimanere nell'atmosfera familiare della VR46, così "Morbido" è finito alla Prima Pramac Racing.

Il Gruppo Pierer aveva a lungo sperato di ottenere una posizione aggiuntiva in griglia per il super-talento emergente Pedro Acosta, ma la Dorna ha rifiutato categoricamente. Gli austriaci hanno quindi dovuto prendere la difficile decisione di affidare a Pol Espargaró il ruolo di pilota di prova e sostituto per il 2024. Acosta è stato affiancato da Augusto Fernández nel team GASGAS Factory Racing Tech3.

Tuttavia, il maggior fermento sul mercato dei trasferimenti è stato causato dalla risoluzione anticipata del contratto di Marc Márquez con HRC al termine della stagione 2023. Il sei volte campione della MotoGP non ha voluto perdere altro tempo all'età di 30 anni ed è quindi passato all'attuale migliore moto della classe regina, la Ducati Desmosedici GP, al fianco del fratello Alex, anche se al Gresini Racing avrà a disposizione solo la specifica GP23 dello scorso anno.

Dopo Alex Rins, anche la Honda Racing Corporation ha perso il suo riferimento, motivo per cui dopo Misano sono stati contattati numerosi piloti. Johann Zarco voleva correre due anni con LCR piuttosto che un anno con Repsol; ha rifiutato il ruolo di tappabuchi per una stagione.

I dirigenti HRC hanno quindi bussato alle porte di tutti i candidati possibili, ma tutti hanno contratti a prova di bomba: da Oliveira e Viñales a Pol e Aleix Espargaró, Toprak Razgatlioglu e il leader del Campionato del Mondo Moto2 Pedro Acosta.

Miguel Oliveira, cinque volte vincitore della MotoGP con la KTM, si è detto convinto di poter uscire dall'accordo con l'Aprilia. Ma ha chiesto un contratto triennale con la Honda (perché la RC213V non sarà competitiva da un giorno all'altro), ma la Honda ha offerto solo un contratto di un anno per il 28enne pilota portoghese.

Per questo motivo, Fabio Di Giannantonio (4° posto a Mandalika, 3° a Phillip Island, vittoria a Doha) era temporaneamente il favorito per scambiare il posto con Marc Márquez, ma poi Repsol Honda ha dato la preferenza al fratello Rossi Marini - anche per due anni.

"Diggia merita di rimanere nel Campionato del Mondo MotoGP", ha dichiarato a SPEEDWEEK.com il Direttore Generale di Ducati Corse Gigi Dall'Igna dopo il GP d'Australia.

Fermín Aldeguer (18), che ha vinto le ultime quattro gare della Moto2 in sella alla Boscoscuro, era anche in discussione al Mooney VR46, ma non è riuscito a liberarsi dal contratto di accelerazione. Tuttavia, l'eccezionale talento spagnolo è ora nella lista dei desideri di Pramac Ducati per il 2025 e il 2026.