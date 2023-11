Equipas de MotoGP 2024: Apenas cinco duplas de pilotos se mantêm inalteradas

Este outono, os últimos lugares das equipas de MotoGP não foram preenchidos até ao final do Campeonato do Mundo, e houve muitas surpresas. Duas das cinco equipas de trabalho foram reatribuídas.

Como a maioria dos contratos dos pilotos de MotoGP com as equipas de fábrica são celebrados por dois anos, por exemplo para 2023 e 2024, esperava-se que esta época fosse uma época de transferências relativamente calma. No entanto, os acontecimentos, as especulações, os rumores, as conversações e as negociações não tardaram a surgir.

Uma coisa é certa: apenas as equipas de fábrica da Lenovo, Red Bull KTM e Aprilia Racing permanecem inalteradas. A Monster Yamaha contratou Rins em vez de Morbidelli e a Repsol Honda substituiu Marc Márquez por Luca Marini.

Entre as seis equipas clientes, apenas uma dupla de pilotos não sofreu alterações. A Pramac Ducati trouxe Franco Morbidelli em vez de Johann Zarco, a LCR Honda contratou Zarco em vez de Alex Rins, a GASGAS Tech3 substituiu Pol Espargaró pelo Campeão do Mundo de Moto2 Pedro Acosta. A Mooney VR46 teve então de substituir o italiano Luca Marini por Fabio Di Giannantonio, enquanto a Gresini Racing fez a captura do ano - com Marc Márquez, razão pela qual "Diggia" teve de sair. A equipa cliente da Aprilia, por outro lado, que tem estado em turbulência, continua com Miguel Oliveira e Raúl Fernández.

A turbulência começou em abril, quando Alex Rins venceu o GP do Texas e se discutiu se a HRC deveria promovê-lo à equipa Repsol para 2024. No entanto, o espanhol utilizou uma cláusula do seu contrato no verão para mudar da equipa cliente da Honda para a equipa de fábrica da Yamaha na próxima época.

O futuro de Franco Morbidelli era incerto desde o início da época porque estava demasiado na sombra de Fabio Quartararo. Johann Zarco só recebeu uma proposta de contrato de um ano na Ducati para 2024, pelo que preferiu ir para a LCR por dois anos. Na Ducati, teria de mudar para o Campeonato do Mundo de Superbike em 2025. Marco Bezzecchi poderia ter ocupado o seu lugar na Pramac, mas preferiu ficar no ambiente familiar da VR46, pelo que "Morbido" acabou por ir para a Prima Pramac Racing.

O Grupo Pierer há muito que esperava uma posição adicional na grelha para o promissor super-talento Pedro Acosta, mas a Dorna recusou categoricamente. Assim, os austríacos tiveram de tomar a difícil decisão de fazer de Pol Espargaró o piloto de testes e de substituição para 2024. Acosta foi colocado ao lado de Augusto Fernández na equipa GASGAS Factory Racing Tech3.

No entanto, a maior agitação no mercado de transferências foi causada pela rescisão antecipada do contrato de Marc Márquez com a HRC no final da temporada de 2023. O hexacampeão de MotoGP não quis perder mais tempo aos 30 anos de idade e, portanto, mudou para a melhor moto atual da categoria rainha, a Ducati Desmosedici GP, ao lado de seu irmão Alex, embora ele só tenha a especificação GP23 do ano passado à sua disposição na Gresini Racing.

Depois de Alex Rins, a Honda Racing Corporation também perdeu a sua referência, razão pela qual vários pilotos foram contactados depois de Misano. Johann Zarco queria correr dois anos com a LCR em vez de um ano com a Repsol; ele rejeitou o papel de um paliativo por uma temporada.

Os responsáveis da HRC bateram então à porta de todos os candidatos imagináveis, mas todos têm contratos estanques - de Oliveira e Viñales a Pol e Aleix Espargaró, Toprak Razgatlioglu e o líder do Campeonato do Mundo de Moto2, Pedro Acosta.

Miguel Oliveira, cinco vezes vencedor do MotoGP com a KTM, expressou a sua convicção de que poderia sair do acordo com a Aprilia. Mas ele exigiu um contrato de três anos com a Honda (porque a RC213V não será competitiva de um dia para o outro), mas a Honda só ofereceu um contrato de um ano para o piloto português de 28 anos.

Por esta razão, Fabio Di Giannantonio (4º lugar em Mandalika, 3º lugar em Phillip Island, vitória em Doha) era temporariamente o favorito para trocar de lugar com Marc Márquez, mas depois a Repsol Honda deu preferência ao irmão Rossi Marini - mesmo por dois anos.

"Diggia merece ficar no Campeonato do Mundo de MotoGP," disse o Diretor Geral da Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, ao SPEEDWEEK.com após o GP da Austrália.

Fermín Aldeguer (18), que venceu as últimas quatro corridas de Moto2 com a Boscoscuro, também esteve em discussão na Mooney VR46, mas não conseguiu sair do seu contrato de aceleração. No entanto, o talento excecional de Espanha está agora na lista de desejos da Pramac Ducati para 2025 e 2026.