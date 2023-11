Pedro Acista: Con el número 31 a la aventura de MotoGP

Si hay que creer a los expertos, una carrera en MotoGP que no tiene mucho que envidiar a la de Marc Márquez puede empezar hoy en Valencia.

Pedro Acosta ha entrado hoy por primera vez en los boxes de GASGAS a las 9.15 horas, para después desaparecer de nuevo y dirigirse al Centro Médico para someterse a una revisión médica, que podrá evitar en los test de Sepang en febrero. El nuevo dorsal 31 lo pegó a su moto en el último momento antes de salir de boxes, ya que quería mantenerlo en secreto el mayor tiempo posible.

Durante semanas se ha especulado sobre si el nuevo Campeón del Mundo de Moto2, Pedro Acosta, se alinearía realmente con el GASGAS Factory Racing Team Tech de Hervé Ponchatal en el Pierer Mobility AG o si sería transferido directamente al Red Bull KTM Factory Racing Team, donde Jack Miller se ha visto claramente eclipsado por Brad Binder durante muchos meses. Sin embargo, el excepcional piloto de 19 años, que algún día podría convertirse en el primer Campeón del Mundo de MotoGP de KTM, pasará la temporada 2024 en GASGAS.

Por cierto: Pol Espargaró, que se cayó el domingo en 11ª posición, viajó ayer a su casa en Andorra con su esposa Carlota y sus dos hijas. Ahora se recuperará, hará mucha fisioterapia y se preparará para el test de Sepang en febrero. Allí, el Campeón del Mundo de Moto2 de 2013 asumirá el papel de piloto probador y sustituto del Pierer Group, recibiendo alrededor de cuatro de las seis wildcards y supliendo a ambos equipos si un piloto titular no está disponible.

Pol tendrá un nuevo jefe de equipo en el equipo de pruebas de KTM, ya que el neozelandés Paul Trevathan, que trabajó con Espargaró en Red Bull KTM de 2017 a 2020 y también lo dirigió en Tech3 en 2023, ahora se ocupará de Pedro Acosta, a quien a menudo se hace referencia como "el nuevo Márquez" después de ganar el Campeonato del Mundo de Moto3 en Red Bull KTM Ajo en 2021 y la corona de Moto2 en 2023 (con siete victorias esta temporada).

"Siempre tuvimos el plan de que Pedro pilotara en GASGAS", explicó Pit Beirer, Director de Motorsport del Grupo Pierer. "Y cuando tenemos un plan, lo llevamos a cabo: por eso se nos conoce", añadió el ex piloto de motocross de categoría mundial con un matiz ligeramente divertido. "No descarto nada en Pierer Mobility. Pedroa Acista no sólo correrá para GASGAS en Valencia, sino también en Sepang en el nuevo año y luego durante el resto de la temporada."

"Estamos de acuerdo con Pedro, su equipo técnico está en su sitio. Lleva semanas y meses de preparación optimizar a un piloto de MotoGP. Pedro tiene un equipo de ensueño, nosotros tenemos un buen personal. Entonces nos planteamos quién sería el jefe de equipo adecuado para él, con experiencia y serenidad. Por eso elegimos a Paul Trevathan. Ya fue jefe de equipo de un tal Beirer en el equipo de motocross Kawasaki en 1999".

Y no sin éxito: "Pit Bull" se proclamó entonces subcampeón del mundo de 250cc.

"Paul ya estaba muy bien entrenado en 1999", afirma el alemán.