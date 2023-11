Pedro Acista : avec le numéro 31 dans l'aventure MotoGP

Pedro Acosta est entré pour la première fois dans le box GASGAS aujourd'hui à 9h15, puis il a disparu pour se rendre au centre médical afin d'y passer un contrôle médical qu'il pourra ainsi éviter lors des tests de Sepang en février. Il n'a collé le nouveau numéro de course 31 sur sa moto qu'au tout dernier moment, avant de quitter le box, car il voulait garder le secret le plus longtemps possible.

Depuis des semaines, les spéculations allaient bon train pour savoir si le nouveau champion du monde Moto2 Pedro Acosta allait effectivement rejoindre le GASGAS Factory Racing Team Tech d'Hervé Ponchatal chez Pierer Mobility AG ou s'il allait tout de suite être transféré au Red Bull KTM Factory Racing Team, Jack Miller y faisant clairement de l'ombre à Brad Binder depuis de nombreux mois. Mais le jeune pilote exceptionnel de 19 ans, qui pourrait un jour devenir le premier champion du monde MotoGP de KTM, passera la saison 2024 chez GASGAS.

D'ailleurs, Pol Espargaró, qui a chuté à la 11e place dimanche, est rentré hier en Andorre avec sa femme Carlota et ses deux filles. Il va maintenant se soigner, faire beaucoup de physiothérapie et se préparer pour le test de Sepang en février. Là, le champion du monde Moto2 2013 assumera le rôle de pilote d'essai et de remplaçant au sein du groupe Pierer, recevra environ quatre des six wild cards et interviendra auprès des deux équipes en cas de défaillance d'un pilote titulaire.

Au sein de l'équipe d'essai de KTM, Pol aura un nouveau chef d'équipe, puisque le Néo-Zélandais Paul Trevathan, qui a travaillé avec Espargaró chez Red Bull KTM de 2017 à 2020 et qui l'a également encadré chez Tech3 en 2023, s'occupe désormais de Pedro Acosta, que l'on aime appeler "le nouveau Márquez", après avoir remporté le championnat du monde Moto3 chez Red Bull KTM Ajo en 2021 et la couronne Moto2 en 2023 (avec sept victoires de saison).

"Nous avons toujours eu le projet de faire courir Pedro chez GASGAS", a expliqué Pit Beirer, directeur des sports mécaniques du groupe Pierer. "Et quand nous avons un plan, nous le mettons en œuvre, nous sommes connus pour cela", a ajouté l'ancien pilote de motocross de classe mondiale avec un léger sous-entendu amusé. "Je n'exclus rien chez Pierer Mobility. Mais Pedroa Acista ne roulera pas seulement à Valence avec GASGAS, mais aussi à Sepang l'année prochaine et ensuite pour le reste de la saison".

"Nous sommes d'accord avec Pedro, son équipe technique est en place. S'occuper de manière optimale d'un pilote de MotoP nécessite des semaines et des mois de préparation. Pedro a le personnel qu'il souhaite, nous avons un bon personnel. Nous nous sommes alors demandé qui était le bon chef d'équipe pour lui - avec de l'expérience et du calme ? C'est pourquoi nous avons choisi Paul Trevathan pour lui. En 1999, il était déjà le chef d'équipe d'un certain Beirer au sein de l'équipe de motocross Kawasaki".

Et non sans succès : "Pit Bull" avait alors été vice-champion du monde en 250 cm3.

"Paul a déjà été très bien formé en 1999", a fait remarquer l'Allemand.