Pedro Acista: con il numero 31 nell'avventura della MotoGP

Se gli esperti devono credere, oggi a Valencia potrebbe iniziare una carriera in MotoGP non molto inferiore a quella di Marc Márquez.

Pedro Acosta è entrato nei box GASGAS per la prima volta oggi alle 9.15, poi è scomparso di nuovo e si è recato al Centro Medico per sottoporsi a un controllo medico, che potrà evitare nei test di Sepang a febbraio. Il nuovo numero di partenza 31 è stato attaccato alla sua moto solo all'ultimo momento prima di lasciare i box, perché voleva mantenere il numero di partenza segreto il più a lungo possibile.

Per settimane si è speculato se il nuovo Campione del Mondo Moto2 Pedro Acosta si sarebbe effettivamente schierato con il GASGAS Factory Racing Team Tech di Hervé Ponchatal presso Pierer Mobility AG o se sarebbe stato trasferito direttamente al Red Bull KTM Factory Racing Team, dove Jack Miller è stato chiaramente messo in ombra da Brad Binder per molti mesi. Tuttavia, l'eccezionale diciannovenne, che un giorno potrebbe diventare il primo Campione del Mondo MotoGP della KTM, passerà la stagione 2024 alla GASGAS.

A proposito: Pol Espargaró, caduto domenica all'11° posto, è tornato ieri ad Andorra con la moglie Carlota e le due figlie. Ora si riprenderà, si sottoporrà a una lunga fisioterapia e si preparerà per i test di Sepang di febbraio. Lì, il campione del mondo Moto2 2013 assumerà il ruolo di pilota collaudatore e sostituto per il Gruppo Pierer, ricevendo circa quattro delle sei wildcard e sostituendo entrambi i team in caso di indisponibilità di un pilota titolare.

Pol avrà un nuovo capo equipaggio nel test team KTM: il neozelandese Paul Trevathan, che ha lavorato con Espargaró alla Red Bull KTM dal 2017 al 2020 e lo ha gestito anche alla Tech3 nel 2023, si occuperà ora di Pedro Acosta, spesso definito "il nuovo Márquez" dopo aver vinto il Campionato del Mondo Moto3 alla Red Bull KTM Ajo nel 2021 e la corona della Moto2 nel 2023 (con sette vittorie in questa stagione).

"Abbiamo sempre avuto il progetto di far correre Pedro con GASGAS", ha spiegato Pit Beirer, Direttore Motorsport del Gruppo Pierer. "E quando abbiamo un piano, lo attuiamo: è per questo che siamo conosciuti", ha aggiunto l'ex pilota di motocross di livello mondiale con un tono leggermente divertito. "Non escludo nulla alla Pierer Mobility. Pedroa Acista non correrà per GASGAS solo a Valencia, ma anche a Sepang nel nuovo anno e poi per il resto della stagione".

"Siamo d'accordo con Pedro, la sua squadra tecnica è a posto. Ci vogliono settimane e mesi di preparazione per ottimizzare un pilota di MotoGP. Pedro ha una squadra da sogno, noi abbiamo un buon personale. Abbiamo quindi riflettuto su chi sarebbe stato il capo equipaggio giusto per lui - con esperienza e compostezza? Per questo abbiamo scelto Paul Trevathan. Era già stato capo equipaggio di un certo Beirer nel team Kawasaki di motocross nel 1999".

E non senza successo: all'epoca "Pit Bull" si classificò secondo nel mondiale 250cc.

"Paul era già molto preparato nel 1999", ha detto il tedesco.