Pedro Acista: Com o número 31 na aventura do MotoGP

Pedro Acosta entrou nas boxes da GASGAS pela primeira vez hoje às 9h15, depois desapareceu novamente e dirigiu-se ao Centro Médico para se submeter a um exame médico, que poderá evitar no teste de Sepang em fevereiro. O novo número de partida 31 só foi colado à sua mota no último momento antes de sair das boxes, uma vez que queria manter o número de partida em segredo durante o máximo de tempo possível.

Há semanas que se especulava se o novo Campeão do Mundo de Moto2, Pedro Acosta, iria mesmo alinhar com a GASGAS Factory Racing Team Tech de Hervé Ponchatal na Pierer Mobility AG ou se seria transferido diretamente para a Red Bull KTM Factory Racing Team, onde Jack Miller tem sido claramente ofuscado por Brad Binder durante muitos meses. No entanto, o excecional jovem de 19 anos, que poderá um dia tornar-se o primeiro Campeão do Mundo de MotoGP da KTM, vai passar a época de 2024 na GASGAS.

A propósito: Pol Espargaró, que caiu em 11º lugar no domingo, viajou ontem para casa em Andorra com a sua esposa Carlota e as suas duas filhas. Agora vai recuperar, fazer muita fisioterapia e preparar-se para o teste de Sepang, em fevereiro. Aí, o Campeão do Mundo de Moto2 de 2013 vai assumir o papel de piloto de testes e de substituição do Grupo Pierer, recebendo cerca de quatro dos seis wildcards e substituindo ambas as equipas em caso de indisponibilidade de um piloto regular.

Pol terá um novo chefe de equipa na equipa de testes da KTM, uma vez que o neozelandês Paul Trevathan, que trabalhou com Espargaró na Red Bull KTM de 2017 a 2020 e também o geriu na Tech3 em 2023, irá agora cuidar de Pedro Acosta, que é frequentemente referido como "o novo Márquez" depois de vencer o Campeonato do Mundo de Moto3 na Red Bull KTM Ajo em 2021 e a coroa de Moto2 em 2023 (com sete vitórias nesta temporada).

"Sempre tivemos o plano de ter o Pedro a correr na GASGAS", explicou Pit Beirer, Diretor de Motorsport do Grupo Pierer. "E quando temos um plano, pomo-lo em prática - é por isso que somos conhecidos", acrescentou o antigo piloto de motocross de classe mundial com um tom ligeiramente divertido. "Não estou a excluir nada na Pierer Mobility. Pedroa Acista não só vai correr pela GASGAS em Valência, mas também em Sepang no novo ano e depois durante o resto da época."

"Estamos de acordo com o Pedro, a sua equipa técnica está no lugar. São precisas semanas e meses de preparação para otimizar um piloto de MotoP. O Pedro tem uma equipa de sonho, nós temos bom pessoal. Pensámos então em quem seria o chefe de equipa certo para ele - com experiência e serenidade? Foi por isso que escolhemos o Paul Trevathan para ele. Ele já foi chefe de equipa de um certo Beirer na equipa de motocross da Kawasaki em 1999".

E não sem sucesso: "Pit Bull" tornou-se vice-campeão mundial de 250cc na altura.

"Paul já estava muito bem treinado em 1999", disse o alemão.