Gigi Dall'Igna : Curieux des commentaires de Márquez

La saison MotoGP la plus réussie de l'histoire de Ducati s'est achevée dimanche avec la défense réussie du titre par Pecco Bagnaia. Au total, l'usine de Borgo Panigale a remporté 17 victoires avec six pilotes différents, 43 podiums et 17 pole positions.

"Ce fut une saison formidable pour nous, certains chiffres sont vraiment incroyables. Nous sommes très fiers du travail que nous avons accompli", a déclaré Gigi Dall'Igna en guise de bilan dans le paddock du circuit Ricardo Tormo par un mardi matin frais et venteux. "Je dois remercier nos pilotes, car ils sont incroyables, et tout le personnel de Ducati Corse. Nous avons plutôt bien commencé, mais nous avons ensuite certainement amélioré notre moto, en particulier dans certains domaines où nos adversaires étaient meilleurs que nous, comme le départ".

Mais avec le test de Valence, l'accent est déjà mis sur la saison prochaine, avec une nouvelle recrue de marque dans le camp Ducati : l'octuple champion du monde Marc Márquez fait ses débuts ce mardi avec Gresini Racing, où il pilotera une GP23 en 2024. "Je suis certainement curieux d'entendre ses commentaires", a déclaré Dall'Igna. "Car il est l'un des pilotes les plus importants de l'histoire du sport motocycliste. C'est aussi un honneur qu'un champion comme lui veuille rouler avec notre moto".

Le directeur de course du constructeur italien a révélé à ce sujet : "Marc, comme toutes les autres équipes qui utiliseront cette moto, commencera avec la moto avec laquelle Zarco a terminé la saison. Sur les motos d'Enea, Pecco et Martin, nous avions apporté quelques évolutions supplémentaires, mais elles ont aussi posé quelques problèmes, tant au niveau de la fiabilité que de la performance. C'est pourquoi nous ne pensons pas que ces évolutions soient faciles à gérer pour les équipes privées et nous avons préféré ne pas les transmettre, comme cela arrive parfois".

La GP22 était compétitive en 2023, comme l'a notamment prouvé Marco Bezzecchi avec trois victoires cette saison et une troisième place au championnat du monde, mais le prédécesseur de Márquez, Fabio Di Giannantonio, s'est également imposé au Qatar sur le modèle de l'année précédente. Peut-on s'attendre à un pas plus important avec la GP24 pour la saison prochaine ?

"Le problème, c'est que nous n'avons pas assez de tests en hiver pour régler correctement toutes les nouvelles pièces que nous aimerions introduire. Nous avons fait une erreur au début de l'année 2022 en essayant d'introduire trop de pièces de développement sur la moto. Nous avons tiré les leçons de cette expérience et nous ne voulons donc pas apporter trop d'évolutions", a prévenu Dall'Igna. "Mais cette année, nous allons en faire un peu plus. Je pense que la différence entre les motos d'usine et les motos de l'année précédente sera un peu plus grande la saison prochaine, mais nous verrons".