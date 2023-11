Gigi Dall'Igna: Curiosità sui commenti di Márquez

La stagione di maggior successo della Ducati in MotoGP si è conclusa domenica, con Pecco Bagnaia che ha difeso con successo il suo titolo. In totale, la Casa di Borgo Panigale ha ottenuto 17 vittorie con sei piloti diversi, un totale di 43 podi e 17 pole position.

"È stata una grande stagione per noi, alcuni numeri sono davvero incredibili. Siamo molto orgogliosi del lavoro svolto", ha dichiarato Gigi Dall'Igna in un fresco e ventoso martedì mattina nel paddock del Circuito Ricardo Tormo. "Devo ringraziare i nostri piloti, perché sono incredibili, e tutto lo staff di Ducati Corse. Abbiamo iniziato abbastanza bene, ma poi abbiamo sicuramente migliorato la nostra moto - soprattutto in alcune aree in cui i nostri avversari erano migliori di noi, ad esempio all'inizio."

Con il test di Valencia, tuttavia, l'attenzione è già rivolta alla prossima stagione, con un nuovo importante arrivo nel campo Ducati: l'otto volte campione del mondo Marc Márquez debutta oggi con Gresini Racing, dove guiderà una GP23 nel 2024. "Sono sicuramente curioso di sentire i suoi commenti", ha detto Dall'Igna. "Perché è uno dei piloti più importanti della storia del motociclismo. È anche un onore che un campione come lui voglia guidare la nostra moto".

Il responsabile delle corse della Casa italiana ha rivelato: "Marc, come tutti gli altri team che utilizzeranno questa moto, partirà con la moto con cui Zarco ha concluso la stagione. Abbiamo apportato alcune evoluzioni alle moto di Enea, Pecco e Martin, ma queste hanno comportato anche alcuni problemi, sia in termini di affidabilità che di prestazioni. Per questo motivo non riteniamo che queste evoluzioni siano facili da gestire per i team privati e abbiamo preferito non passarle, come a volte accade".

La GP22 è stata competitiva nel 2023, come dimostrato soprattutto da Marco Bezzecchi con tre vittorie in questa stagione e il terzo posto nel Campionato del Mondo, ma anche il predecessore di Márquez, Fabio Di Giannantonio, ha vinto in Qatar con il modello dello scorso anno. Possiamo aspettarci un passo avanti maggiore con la GP24 per la prossima stagione?

"Il problema è che non abbiamo abbastanza test in inverno per mettere a punto correttamente tutte le nuove parti che vorremmo introdurre. Abbiamo commesso un errore all'inizio del 2022 perché abbiamo cercato di introdurre troppe parti di sviluppo sulla moto. Abbiamo imparato da quella lezione, quindi non vogliamo introdurre troppi sviluppi", ha detto Dall'Igna. "Ma quest'anno faremo qualcosa di più. Credo che la prossima stagione la differenza tra le moto ufficiali e quelle dell'anno scorso sarà maggiore, ma vedremo".