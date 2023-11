Gigi Dall'Igna: Curioso sobre os comentários de Márquez

A época de MotoGP mais bem sucedida da história da Ducati chegou ao fim no domingo com Pecco Bagnaia a defender com sucesso o seu título. No total, a fábrica de Borgo Panigale alcançou 17 vitórias com seis pilotos diferentes, um total de 43 pódios e 17 pole positions.

"Foi uma grande temporada para nós, alguns dos números são realmente incríveis. Estamos muito orgulhosos do trabalho que fizemos," disse Gigi Dall'Igna numa manhã fria e ventosa de terça-feira no paddock do Circuito Ricardo Tormo. "Tenho de agradecer aos nossos pilotos, porque são incríveis, e a toda a equipa da Ducati Corse. Começámos muito bem, mas depois melhorámos a nossa moto - especialmente em algumas áreas onde os nossos adversários eram melhores do que nós, por exemplo no início."

Com o teste de Valência, no entanto, o foco agora já está na próxima temporada, com uma nova chegada proeminente no campo da Ducati: o oito vezes campeão mundial Marc Márquez faz sua estréia com a Gresini Racing hoje, onde ele vai pilotar uma GP23 em 2024. "Estou certamente curioso para ouvir os seus comentários", disse Dall'Igna. "Porque ele é um dos pilotos mais importantes da história do motociclismo. É também uma honra que um campeão como ele queira pilotar a nossa moto".

O Diretor de Corrida do construtor italiano revelou: "O Marc, tal como todas as outras equipas que vão utilizar esta moto, vai começar com a moto com que o Zarco terminou a época. Fizemos algumas evoluções adicionais às motos de Enea, Pecco e Martin, mas estas também trouxeram alguns problemas - tanto em termos de fiabilidade como de desempenho. É por isso que não pensamos que estas evoluções sejam fáceis de gerir para as equipas privadas e preferimos não as transmitir, como por vezes acontece."

A GP22 foi competitiva em 2023, como provou sobretudo Marco Bezzecchi com três vitórias esta época e o terceiro lugar no Campeonato do Mundo, mas o antecessor de Márquez, Fabio Di Giannantonio, também venceu no Qatar com o modelo do ano passado. Podemos esperar um passo em frente maior com a GP24 para a próxima época?

"O problema é que não temos testes suficientes no inverno para preparar corretamente todas as novas peças que gostaríamos de introduzir. Cometemos um erro no início de 2022 porque tentámos introduzir demasiadas peças de desenvolvimento na moto. Aprendemos com essa lição, por isso não queremos introduzir demasiados desenvolvimentos", disse Dall'Igna. "Mas este ano vamos fazer um pouco mais. Penso que a diferença entre as motos de fábrica e as motos do ano passado será um pouco maior na próxima época, mas veremos."