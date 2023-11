Marc Márquez (Ducati): "Desafío arriesgado"

Marc Márquez ha pasado toda su carrera en MotoGP con el equipo Repsol Honda. Sin embargo, la antigua historia de éxitos llegó a su fin el domingo en Valencia después de once años, seis títulos de MotoGP, cinco triple coronas, 59 victorias en GP, 101 podios y 64 pole positions.

El lunes se retiró la inscripción "93 Marc Márquez" de los camiones de HRC y el español de 30 años se incorporó a su nuevo trabajo en el garaje de Gresini-Ducati antes del esperado test de Valencia. A las 11.14 de la mañana del martes, salió a la pista por primera vez con la Desmosedici GP23 ante el gran interés de los medios de comunicación.

El propio Marc Márquez se mostró respetuoso con su nueva etapa en el equipo cliente de Ducati. "Nunca había tenido un reto así en mi vida, porque siempre he estado con Honda. Y es un reto muy arriesgado", dijo el ocho veces campeón del mundo. "Respiré hondo varias veces antes de tomar la decisión. Porque la decisión más cómoda para mí habría sido quedarme en Honda, desarrollar el proyecto y ponerme manos a la obra. Pero tengo que responder a muchas cosas dentro de mí. El año que viene tendré las respuestas. Tengo que volver a sonreír bajo el casco si quiero continuar mi carrera durante más tiempo".

Tras su último podio al sprint con los colores del Repsol Honda, Marc Márquez se sintió invadido por la emoción el sábado. Las emociones de despedirse de su equipo de toda la vida continuarán durante algún tiempo. "Seguiré sintiendo las emociones en invierno y seguiré teniendo dudas. Sí, he tomado la decisión, pero aún tengo dudas sobre si es la correcta".

"Soy un piloto o una persona que se fija objetivos muy claros. Quiero al menos intentar alcanzarlos, no importa lo que tenga que hacer. Lo haré el año que viene e intentaré volver a ser competitivo. Veremos si podemos volver a luchar por el campeonato o no", añadió el seis veces campeón de MotoGP. "Sin duda será muy difícil adaptarse. Pero también es cierto que me uniré a un equipo con un ambiente muy familiar, lo que será una ayuda. Pero será difícil acostumbrarse cuando entre en boxes y ya no vea a mis mecánicos. Llevará tiempo, pero por supuesto sé que me uniré a un equipo muy agradable".

En su primera tanda de ocho vueltas con la Ducati, Marc Márquez se ha situado inmediatamente a 0.314 segundos de su hermano y compañero de equipo en Gresini, Alex Márquez, que lideraba la clasificación a las 11.30h con 1:30.369 min. Marc ocupaba la 3ª posición en ese momento.

Test de Valencia, 11.30 h (28 de noviembre):

1º Alex Márquez, Ducati, 1:30.369 min

2º Brad Binder, KTM, + 0,195 s

3º Marc Márquez, Ducati, + 0.314

4º Viñales, Aprilia, + 0.350

5º Martin, Ducati, + 0.354

6º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.464

7º Augusto Fernández, KTM, + 0.577

8º Quartararo, Yamaha, + 0.582

9º Bagnaia, Ducati, + 1.136

10º Di Giannantonio, Ducati, + 1.161

11º Bastianini, Ducati, + 1.239

12º Rins, Yamaha, + 1.256

13º Nakagami, Honda, + 1.337

14º Bezzecchi, Ducati, + 1.375

15º Mir, Honda, + 1.484

16º Miller, KTM, + 1.602

17º Marini, Honda, + 1.829

18º Acosta, KTM, + 1.889

19º Crutchlow, Yamaha, + 2.026

20º Zarco, Honda, + 2.037

21º Aleix Espargaró, Aprilia, + 2.850

22º Morbidelli, Ducati, + 2.926