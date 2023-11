Marc Márquez (Ducati) : "un défi risqué".

Marc Márquez a passé toute sa carrière en MotoGP au sein de l'équipe d'usine Repsol-Honda. Mais cette histoire à succès a pris fin dimanche à Valence après onze ans, six titres MotoGP, cinq triples couronnes, 59 victoires en GP, 101 podiums et 64 pole positions.

Alors que l'inscription "93 Marc Márquez" a été retirée des camions du HRC lundi, l'Espagnol de 30 ans a pris ses nouvelles fonctions dans le box de Gresini Ducati en vue des très attendus tests de Valence. Mardi, à 11h14, il a pris la piste pour la première fois au guidon de la Desmosedici GP23, sous l'œil attentif des médias.

Marc Márquez lui-même a montré du respect pour cette nouvelle étape de sa carrière au sein de l'équipe cliente de Ducati. "Je n'ai jamais eu un tel défi dans ma vie, car j'ai toujours été chez Honda. Et c'est un défi très risqué", a déclaré l'octuple champion du monde. "J'ai pris plusieurs fois une grande inspiration avant de prendre cette décision. Car la décision la plus confortable pour moi aurait été de rester chez Honda, de développer le projet et de continuer tout simplement. Mais je dois répondre à beaucoup de choses en moi. L'année prochaine, j'aurai les réponses à ces questions. Je dois retrouver le sourire sous le casque si je veux poursuivre ma carrière plus longtemps".

Après son dernier podium en sprint sous les couleurs de Repsol Honda, Marc Márquez a été submergé par l'émotion samedi. L'émotion de quitter son équipe de longue date va également durer plus longtemps. "Je ressentirai encore les émotions cet hiver - et j'aurai encore des doutes. Oui, j'ai pris la décision, mais j'ai aussi encore des doutes sur le fait que ce soit la bonne".

"Je suis un pilote ou une personne qui se fixe des objectifs très clairs. Je veux au moins essayer de les atteindre, peu importe ce que je dois faire pour cela. C'est ce que je ferai l'année prochaine en essayant d'être à nouveau compétitif. Nous verrons si nous nous battrons à nouveau pour le championnat du monde ou non", a ajouté le sextuple champion de MotoGP. "Il sera certainement très difficile de s'adapter. Mais il est vrai aussi que je vais rejoindre une équipe à l'ambiance très familiale, ce qui va m'aider. Mais il sera difficile de s'adapter lorsque j'arriverai au stand et que je ne verrai plus mes mécaniciens. Cela prendra du temps, mais je sais bien sûr que je vais intégrer une équipe très sympa".

Lors de son premier run de huit tours sur la Ducati, Marc Márquez s'est d'emblée rapproché à 0,314 seconde de son frère et coéquipier chez Gresini, Alex Márquez, qui menait le classement à 11h30 avec un chrono de 1:30,369. Marc se trouvait donc à ce moment-là en troisième position.

Test de Valence, situation à 11h30 (28 novembre) :

1. Alex Márquez, Ducati, 1:30.369 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,195 sec

3. Marc Márquez, Ducati, + 0,314

4. Viñales, Aprilia, + 0,350

5. Martin, Ducati, + 0,354

6. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,464

7. Augusto Fernández, KTM, + 0,577

8. Quartararo, Yamaha, + 0,582

9. Bagnaia, Ducati, + 1,136

10. Di Giannantonio, Ducati, + 1,161

11. Bastianini, Ducati, + 1,239

12. Rins, Yamaha, + 1,256

13. Nakagami, Honda, + 1,337

14. Bezzecchi, Ducati, + 1,375

15. Mir, Honda, + 1,484

16. Miller, KTM, + 1,602

17. Marini, Honda, + 1,829

18. Acosta, KTM, + 1,889

19. Crutchlow, Yamaha, + 2,026

20. Zarco, Honda, + 2,037

21. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,850

22. Morbidelli, Ducati, + 2,926