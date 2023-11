Marc Márquez (Ducati): "Sfida rischiosa"

Marc Márquez ha trascorso la sua intera carriera nella MotoGP con il team Repsol Honda. Tuttavia, l'ex storia di successo si è conclusa domenica a Valencia dopo undici anni, sei titoli della MotoGP, cinque triple crown, 59 vittorie nei GP, 101 podi e 64 pole position.

Mentre la scritta "93 Marc Márquez" è stata rimossa dai camion HRC lunedì, il 30enne spagnolo ha preso servizio nel garage Gresini-Ducati in vista degli attesissimi test di Valencia. Alle 11.14 di martedì è sceso in pista per la prima volta in sella alla Desmosedici GP23 con grande interesse dei media.

Lo stesso Marc Márquez ha mostrato rispetto per la nuova tappa della sua carriera nel team clienti Ducati. "Non ho mai avuto una sfida come questa in vita mia, perché sono sempre stato con la Honda. Ed è una sfida molto rischiosa", ha detto l'otto volte campione del mondo. "Ho fatto diversi respiri profondi prima di prendere la decisione. Perché la decisione più comoda per me sarebbe stata quella di rimanere con Honda, sviluppare il progetto e andare avanti. Ma devo rispondere a molte cose dentro di me. L'anno prossimo avrò le risposte. Devo tornare a sorridere sotto il casco se voglio continuare la mia carriera più a lungo".

Dopo il suo ultimo podio in volata con i colori Repsol Honda, Marc Márquez è stato sopraffatto dall'emozione sabato. L'emozione di dire addio alla sua squadra di lunga data continuerà ancora per un po'. "Proverò ancora emozioni in inverno - e avrò ancora dei dubbi. Sì, ho preso una decisione, ma ho ancora dei dubbi sul fatto che sia quella giusta".

"Sono un pilota o una persona che si pone obiettivi molto chiari. Voglio almeno provare a raggiungerli, a prescindere da quello che devo fare. Lo farò l'anno prossimo e cercherò di essere di nuovo competitivo. Vedremo se potremo lottare ancora per il campionato o meno", ha aggiunto il sei volte campione della MotoGP. "Sarà sicuramente molto difficile adattarsi. Ma è anche vero che entrerò a far parte di una squadra con un'atmosfera molto familiare, il che mi aiuterà. Ma sarà difficile abituarsi quando entrerò ai box e non vedrò più i miei meccanici. Ci vorrà del tempo, ma ovviamente so che entrerò a far parte di una squadra molto bella".

Nel suo primo giro di otto giri in sella alla Ducati, Marc Márquez è arrivato subito a 0,314 secondi dal fratello e compagno di squadra Gresini Alex Márquez, che alle 11.30 guidava la classifica con un 1:30.369 min. Marc era al 3° posto in questo momento.

Test di Valencia, ore 11.30 (28 novembre):

1° Alex Márquez, Ducati, 1:30.369 min.

2° Brad Binder, KTM, + 0,195 sec.

3° Marc Márquez, Ducati, + 0,314

4° Viñales, Aprilia, + 0,350

5° Martin, Ducati, + 0,354

6° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,464

7. Augusto Fernández, KTM, + 0,577

8. Quartararo, Yamaha, + 0,582

9° Bagnaia, Ducati, + 1,136

10° Di Giannantonio, Ducati, + 1.161

11° Bastianini, Ducati, + 1.239

12° Rins, Yamaha, + 1.256

13° Nakagami, Honda, + 1.337

14° Bezzecchi, Ducati, + 1.375

15° Mir, Honda, + 1.484

16° Miller, KTM, + 1.602

17° Marini, Honda, + 1.829

18° Acosta, KTM, + 1.889

19° Crutchlow, Yamaha, + 2.026

20° Zarco, Honda, + 2.037

21° Aleix Espargaró, Aprilia, + 2.850

22° Morbidelli, Ducati, + 2.926