Marc Márquez (Ducati): "Desafio arriscado".

Marc Márquez passou toda a sua carreira no MotoGP com a equipa de trabalho da Repsol Honda. No entanto, a antiga história de sucesso chegou ao fim no domingo, em Valência, após onze anos, seis títulos de MotoGP, cinco triplas coroas, 59 vitórias em GP, 101 pódios e 64 pole positions.

Enquanto a inscrição "93 Marc Márquez" foi removida dos camiões HRC na segunda-feira, o espanhol de 30 anos assumiu o seu novo emprego na garagem da Gresini-Ducati antes do tão aguardado teste de Valência. Às 11:14 de terça-feira, entrou em pista pela primeira vez com a Desmosedici GP23, com grande interesse por parte dos media.

O próprio Marc Márquez mostrou respeito pela nova etapa da sua carreira na equipa cliente da Ducati. "Nunca tive um desafio como este na minha vida, porque estive sempre com a Honda. E é um desafio muito arriscado", disse o oito vezes campeão do mundo. "Respirei fundo várias vezes antes de tomar a decisão. Porque a decisão mais confortável para mim teria sido ficar com a Honda, desenvolver o projeto e continuar com ele. Mas tenho de responder a muitas coisas dentro de mim. No próximo ano terei as respostas. Tenho de voltar a sorrir debaixo do capacete se quiser continuar a minha carreira durante mais tempo."

Depois do seu último pódio ao sprint com as cores da Repsol Honda, Marc Márquez estava emocionado no sábado. As emoções de dizer adeus à sua equipa de longa data vão continuar por mais algum tempo. "Ainda vou sentir as emoções no inverno - e ainda vou ter dúvidas. Sim, tomei a decisão, mas ainda tenho dúvidas sobre se é a correcta".

"Sou um piloto ou uma pessoa que estabelece objectivos muito claros. Quero pelo menos tentar alcançá-los, independentemente do que tenha de fazer. Vou fazer isso no próximo ano e tentar ser competitivo novamente. Veremos se podemos voltar a lutar pelo campeonato ou não", acrescentou o hexacampeão de MotoGP. "Será certamente muito difícil adaptar-me. Mas também é verdade que me vou juntar a uma equipa com um ambiente muito familiar, o que será uma ajuda. Mas vai ser difícil habituar-me quando chegar às boxes e já não vir os meus mecânicos. Vai levar tempo, mas é claro que sei que vou entrar para uma equipa muito boa."

Na sua primeira corrida de oito voltas com a Ducati, Marc Márquez ficou imediatamente a 0,314 segundos do seu irmão e companheiro de equipa na Gresini, Alex Márquez, que liderava a classificação às 11h30 com 1:30.369 minutos. Marc estava em 3º lugar nesta altura.

Teste de Valência, 11h30 (28 de novembro):

1º Alex Márquez, Ducati, 1:30.369 min

2º Brad Binder, KTM, + 0,195 seg

3º Marc Márquez, Ducati, + 0,314

4º Viñales, Aprilia, + 0,350

5º Martin, Ducati, + 0,354

6º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,464

7º Augusto Fernández, KTM, + 0,577

8º Quartararo, Yamaha, + 0,582

9º Bagnaia, Ducati, + 1,136

10º Di Giannantonio, Ducati, + 1,161

11º Bastianini, Ducati, + 1,239

12º Rins, Yamaha, + 1,256

13º Nakagami, Honda, + 1,337

14º Bezzecchi, Ducati, + 1,375

15º Mir, Honda, + 1,484

16º Miller, KTM, + 1,602

17º Marini, Honda, + 1,829

18º Acosta, KTM, + 1,889

19º Crutchlow, Yamaha, + 2,026

20º Zarco, Honda, + 2,037

21º Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,850

22º Morbidelli, Ducati, + 2,926