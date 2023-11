Test de Valence, 13h00 : Viñales devant Marc Márquez



Par Nora Lantschner - Traduction automatique de Allemand

Gold & Goose

Lors des premiers essais hivernaux en vue de la saison MotoGP 2024, on a pu assister mardi aux débuts de Marc Márquez et de ses coéquipiers sur des motos de nouvelle marque. Voici les premières images d'action et le bilan intermédiaire après trois heures.

