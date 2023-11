Test di Valencia, ore 13: Viñales davanti a Marc Márquez

Il primo test invernale in vista della stagione 2024 della MotoGP ha visto martedì il debutto di Marc Márquez e compagni sulle nuove macchine. Le prime immagini dell'azione e i risultati intermedi dopo tre ore.

L'atteso test di Valencia è iniziato lentamente perché, a differenza delle precedenti giornate di sole, martedì mattina il cielo sul Circuito Ricardo Tormo era coperto e soffiava un vento freddo. Di conseguenza, la temperatura dell'asfalto era di soli 14 gradi alle 10, quando è stata aperta la corsia dei box.

Tuttavia, il nuovo arrivato in casa Repsol Honda Luca Marini non ha tardato a partire e ha aperto la giornata di test e il nuovo capitolo della sua carriera alle 10.22 con i suoi primi giri sulla RC213V. Franco Morbidelli ha seguito dieci minuti dopo in sella alla Pramac-Ducati.

Un totale di dodici piloti sono scesi in pista nella prima ora, tra cui Alex Rins sulla Yamaha, Johann Zarco sulla Honda LCR e il Campione del Mondo Moto2 Pedro Acosta al suo debutto per il GASGAS Factory Racing Tech3 Team.

Marc Márquez è salito per la prima volta sulla Ducati Gresini alle 11.14 e già al primo giro era in cima alla classifica dei tempi. Al 20° giro è arrivato a 0,298 secondi dal miglior tempo del pilota Aprilia Maverick Viñales.

Il vice-campione del mondo Jorge Martin (Prima Pramac Racing) si trova al terzo posto dopo tre ore, anche se in mattinata aveva già registrato una caduta alla curva 10.

Il pilota più impegnato finora è il debuttante Pedro Acosta con 34 giri. Da notare anche che il suo distacco di 1,429 secondi al primo contatto con la RC16 è limitato.

Test di Valencia, dalle 13.00 (28 novembre):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.924 min.

2° Marc Márquez, Ducati, + 0,298 sec.

3° Martin, Ducati, + 0,401

4° Augusto Fernández, KTM, + 0,410

5° Alex Márquez, Ducati, + 0,445

6° Quartararo, Yamaha, + 0,479

7° Bagnaia, Ducati, + 0,502

8° Binder, KTM, + 0,640

9° Bastianini, Ducati, + 0,716

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,732

11° Mir, Honda, + 0,766

12° Bezzecchi, Ducati, + 0,922

13° Di Giannantonio, Ducati, + 1,114

14° Zarco, Honda, + 1.169

15° Miller, KTM, + 1.326

16° Rins, Yamaha, + 1.401

17° Acosta, KTM, + 1.429

18° Crutchlow, Yamaha, + 1.542

19° Marini, Honda, + 1.582

20° Morbidelli, Ducati, + 1.611

21° Nakagami, Honda, + 1.782

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 2.388