Teste de Valência, 13h00: Viñales à frente de Marc Márquez

O primeiro teste de inverno com vista à temporada de MotoGP de 2024 viu Marc Márquez e companhia estrearem-se com a nova maquinaria na terça-feira. As primeiras imagens de ação e os resultados provisórios após três horas.

O tão aguardado teste de Valência teve um início lento porque, ao contrário dos dias de sol anteriores, o céu sobre o Circuito Ricardo Tormo na manhã de terça-feira estava nublado e soprava um vento frio. Como resultado, a temperatura do asfalto era de apenas 14 graus às 10 horas, quando as boxes abriram.

No entanto, o estreante da Repsol Honda, Luca Marini, não demorou muito a arrancar e abriu o dia de testes e o novo capítulo da sua carreira às 10h22 com as suas primeiras voltas com a RC213V. Franco Morbidelli seguiu-se dez minutos mais tarde com a Pramac-Ducati.

Um total de doze pilotos entraram em pista na primeira hora, incluindo Alex Rins na Yamaha, Johann Zarco na LCR Honda e o Campeão do Mundo de Moto2 Pedro Acosta na sua estreia pela GASGAS Factory Racing Tech3 Team.

Marc Márquez montou na Gresini Ducati pela primeira vez às 11h14 - e já estava no topo da tabela de tempos na sua primeira corrida. Na sua 20ª volta ficou a 0,298 segundos do melhor tempo estabelecido pelo piloto da Aprilia, Maverick Viñales.

O vice-campeão do mundo Jorge Martin (Prima Pramac Racing) estava em terceiro lugar ao fim de três horas, apesar de já ter sofrido uma queda na curva 10 durante a manhã.

O piloto mais ocupado até ao momento é o estreante Pedro Acosta com 34 voltas. Também digno de nota: a sua diferença de 1,429 segundos no seu primeiro contacto com a RC16 é limitada.

Teste de Valência, a partir das 13 horas (28 de novembro):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.924 min

2º Marc Márquez, Ducati, + 0,298 seg

3º Martin, Ducati, + 0,401

4º Augusto Fernández, KTM, + 0,410

5º Alex Márquez, Ducati, + 0,445

6º Quartararo, Yamaha, + 0,479

7º Bagnaia, Ducati, + 0,502

8º Binder, KTM, + 0,640

9º Bastianini, Ducati, + 0,716

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,732

11º Mir, Honda, + 0,766

12º Bezzecchi, Ducati, + 0,922

13º Di Giannantonio, Ducati, + 1,114

14º Zarco, Honda, + 1,169

15º Miller, KTM, + 1,326

16º Rins, Yamaha, + 1,401

17º Acosta, KTM, + 1,429

18º Crutchlow, Yamaha, + 1,542

19º Marini, Honda, + 1,582

20º Morbidelli, Ducati, + 1,611

21º Nakagami, Honda, + 1,782

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,388