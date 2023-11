Pedro Acosta : "Découvrir comment fonctionne la moto".

Lors du test MotoGP de Valence, les yeux des fans, des photographes et des journalistes sont aujourd'hui principalement tournés vers la première apparition de Marc Márquez sur la Ducati Desmosedici GP23 du Gresini Racing Team. Mais SPEEDWEEK.com a également suivi de près les préparatifs et les débuts du champion du monde Moto2 Pedro Acosta sur la KTM RC16 du team GASGAS Factory Racing Tech3, car cet Espagnol vif et très talentueux a tout pour devenir un grand.

Il est le seul pilote GP, avec Alex Márquez, à avoir remporté un titre de champion du monde Moto3 et un titre de champion du monde Moto2, puisque le premier titre de Marc, en 2010, a été remporté dans la catégorie 125 cm3. Depuis des années, il fait preuve de performances exceptionnelles, il est apprécié de tous, il est considéré comme extrêmement déterminé et concentré, il est vif, sûr de lui et éloquent.

"Wide open", a répondu Pedro Acosta lors de l'essai de siège sur la moto GASGAS MotoGP à environ 10h10 mardi, avant sa première apparition dans la catégorie MotoGP, à la question de savoir comment il comptait organiser sa première journée dans la catégorie reine. "A fond la caisse", a laissé entendre Pedro quant à son programme pour cette journée d'essais jusqu'ici fraîche et venteuse. Toujours est-il que vers midi, les premiers rayons de soleil ont fait leur apparition.

"Non, pour être honnête", a ensuite ajouté Acosta, "il s'agit avant tout de m'adapter à la nouvelle moto et à la nouvelle catégorie. Et je dois découvrir comment fonctionne une telle moto MotoGP. Je dois considérer ce test comme une préparation pour les six jours d'essais en Malaisie en février. Mais je veux avoir une idée claire de ce qui se passe dans cette catégorie et de ce qui m'attend".

Acosta doit s'habituer aux pneus Michelin (en Moto2, il roulait avec des Dunlop) et aux freins en carbone (en Moto2, seuls les freins en acier sont autorisés), il doit se familiariser avec le tableau de bord à onze boutons, avec le Ride Height Device, avec le Start Device, avec le Launch Control et le Traction Control, c'est-à-dire avec les nombreux systèmes électroniques qui ne sont pas disponibles en Moto2.

Il y a quelques mois, Acosta parlait encore d'arracher le numéro 37 à son nouveau coéquipier Augusto Fernández. Mais le champion du monde Moto2 de 2022 a les droits les plus anciens et continue de rouler avec le #37.

Pedro Acosta a donc choisi le #31, qu'il a conçu de manière à ce qu'il ressemble à s'y méprendre au #37.

Acosta avait déjà dû changer de numéro en 2022, lorsqu'il était champion du monde Moto3 pour ses débuts dans le championnat du monde Moto2 en tant que coéquipier d'Augusto chez Red Bull-KTM Ajo. A l'époque, Augusto Fernández était également son coéquipier - et lui-même, comme maintenant, le nouveau venu dans la catégorie. En 2022, le double champion du monde a opté pour le #51 en guise de solution de secours, mais cela ne lui a pas porté chance.

Tests de Valence, situation à 13 heures (28 novembre) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,924 min

2. Marc Márquez, Ducati, + 0,298 sec

3. Martin, Ducati, + 0,401

4. Augusto Fernández, KTM, + 0,410

5. Alex Márquez, Ducati, + 0,445

6. Quartararo, Yamaha, + 0,479

7. Bagnaia, Ducati, + 0,502

8. Binder, KTM, + 0,640

9. Bastianini, Ducati, + 0,716

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,732

11. Mir, Honda, + 0,766

12. Bezzecchi, Ducati, + 0,922

13. Di Giannantonio, Ducati, + 1,114

14. Zarco, Honda, + 1,169

15. Miller, KTM, + 1,326

16. Rins, Yamaha, + 1,401

17. Acosta, KTM, + 1,429

18. Crutchlow, Yamaha, + 1,542

19. Marini, Honda, + 1,582

20. Morbidelli, Ducati, + 1,611

21. Nakagami, Honda, + 1,782

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,388