Pedro Acosta: "Scoprire il funzionamento della moto".

Ai test MotoGP di Valencia di oggi, gli occhi di tifosi, fotografi e giornalisti sono puntati soprattutto sulla prima apparizione di Marc Márquez sulla Ducati Desmosedici GP23 del Gresini Racing Team. Ma SPEEDWEEK.com ha seguito con attenzione anche i preparativi e il debutto del Campione del Mondo Moto2 Pedro Acosta sulla KTM RC16 del Team GASGAS Factory Racing Tech3, perché il brillante e talentuoso spagnolo ha tutte le carte in regola per diventare un grande pilota.

È l'unico pilota GP, oltre ad Alex Márquez, ad aver vinto un titolo mondiale in Moto3 e uno in Moto2, dato che il primo titolo di Marc è stato vinto nel 2010 nella classe 125cc. Da anni ha ottenuto risultati eccezionali, è universalmente popolare, è considerato estremamente determinato e concentrato, è veloce, sicuro di sé e articolato.

"A tutto gas", è stata la risposta di Pedro Acosta alla domanda su come volesse organizzare il suo primo giorno nella classe regina durante il test in sella alla moto GASGAS MotoGP alle 10.10 circa di martedì, prima della sua prima apparizione nella classe MotoGP. "A tutto gas", ha indicato Pedro nel suo programma per la fresca e ventosa giornata di test. Tuttavia, i primi raggi di sole sono stati visibili verso mezzogiorno.

"No, a dire il vero", ha aggiunto Acosta, "si tratta soprattutto di adattarsi alla nuova moto e alla nuova categoria. E devo scoprire come funziona una moto della MotoGP. Devo considerare questo test come una preparazione per i sei giorni di prove in Malesia a febbraio. Ma voglio avere un'idea chiara di cosa succede in questa classe e di cosa aspettarmi".

Acosta deve abituarsi alle gomme Michelin (in Moto2 montava le Dunlop) e ai freni in carbonio (in Moto2 sono ammessi solo i freni in acciaio), deve abituarsi al cruscotto con undici pulsanti, al dispositivo per l'altezza di guida, al dispositivo di avviamento, al launch control e al controllo della trazione, cioè ai numerosi sistemi elettronici che non sono disponibili in Moto2.

Qualche mese fa, Acosta parlava ancora di voler strappare il numero 37 al suo nuovo compagno di squadra Augusto Fernández. Tuttavia, il Campione del Mondo Moto2 2022 detiene i diritti più vecchi e continuerà con il numero 37.

Pedro Acosta ha quindi scelto il numero 31, che ha progettato in modo da assomigliare in modo confuso al numero 37.

Acosta ha già dovuto cambiare il numero di partenza nel 2022 come Campione del Mondo Moto3 nel suo anno di debutto nel Campionato del Mondo Moto2 come compagno di squadra di Augusto alla Red Bull-KTM Ajo, e Augusto Fernández era il suo compagno di squadra anche allora - e lui stesso era il nuovo arrivato nella classe, come lo è ora. Il due volte campione del mondo ha optato per la #51 come soluzione di emergenza nel 2022, ma non gli ha portato molta fortuna.

Test di Valencia, dalle 13:00 (28 novembre):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.924 min.

2° Marc Márquez, Ducati, + 0,298 sec.

3° Martin, Ducati, + 0,401

4° Augusto Fernández, KTM, + 0,410

5° Alex Márquez, Ducati, + 0,445

6° Quartararo, Yamaha, + 0,479

7° Bagnaia, Ducati, + 0,502

8° Binder, KTM, + 0,640

9° Bastianini, Ducati, + 0,716

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,732

11° Mir, Honda, + 0,766

12° Bezzecchi, Ducati, + 0,922

13° Di Giannantonio, Ducati, + 1,114

14° Zarco, Honda, + 1.169

15° Miller, KTM, + 1.326

16° Rins, Yamaha, + 1.401

17° Acosta, KTM, + 1.429

18° Crutchlow, Yamaha, + 1.542

19° Marini, Honda, + 1.582

20° Morbidelli, Ducati, + 1.611

21° Nakagami, Honda, + 1.782

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 2.388