Pedro Acosta: "Descobrir como funciona a bicicleta"

Às 13.20, Pedro Acosta foi o 17º entre 22 pilotos no teste de Valência - apenas 1,4 segundos atrás de Viñales. O campeão do mundo tem um plano claro para o primeiro teste de MotoGP.

No teste de MotoGP de Valência de hoje, os olhos dos fãs, fotógrafos e repórteres estão principalmente focados na primeira aparição de Marc Márquez na Ducati Desmosedici GP23 da Gresini Racing Team. Mas o SPEEDWEEK.com também acompanhou de perto os preparativos e a estreia do Campeão do Mundo de Moto2, Pedro Acosta, na KTM RC16 da GASGAS Factory Racing Tech3 Team, porque o brilhante e altamente talentoso espanhol tem tudo para se tornar um grande piloto.

Ele é o único piloto de GP, para além de Alex Márquez, a ter ganho um título de Moto3 e um de Moto2 no Campeonato do Mundo, já que a primeira vitória de Marc em 2010 foi na classe de 125cc. Tem tido um desempenho excecional durante anos, é universalmente popular, é considerado extremamente determinado e concentrado, é perspicaz, autoconfiante e articulado.

"Bem aberto", foi a resposta de Pedro Acosta à pergunta sobre como queria organizar o seu primeiro dia na categoria rainha durante o teste de assento na máquina de MotoGP da GASGAS, por volta das 10h10 de terça-feira, antes da sua primeira aparição na classe de MotoGP. "A todo o vapor", Pedro indicou o seu programa para o dia de testes frio e ventoso até agora. No entanto, os primeiros raios de sol foram visíveis por volta do meio-dia.

"Não, para ser honesto", acrescentou Acosta, "trata-se principalmente de me adaptar à nova mota e à nova categoria. E tenho de descobrir como funciona uma mota de MotoGP. Tenho de encarar este teste como uma preparação para os seis dias de testes na Malásia, em fevereiro. Mas quero ter uma ideia clara do que se está a passar nesta classe e o que esperar."

Acosta tem de se habituar aos pneus Michelin (na Moto2 andava com Dunlop) e aos travões de carbono (na Moto2 só são permitidos travões de aço), tem de se habituar ao painel de instrumentos com onze botões, ao dispositivo de altura de condução, ao dispositivo de arranque, ao controlo de arranque e ao controlo de tração, ou seja, aos muitos sistemas electrónicos que não estão disponíveis na Moto2.

Há alguns meses, Acosta ainda falava em querer arrancar o número 37 ao seu novo companheiro de equipa Augusto Fernández. No entanto, o Campeão do Mundo de Moto2 de 2022 tem os direitos mais antigos e vai continuar com o #37.

Pedro Acosta, portanto, escolheu o número 31, que ele projetou para parecer confusamente semelhante ao número 37.

Acosta já teve de mudar o número de partida em 2022 como Campeão do Mundo de Moto3 no seu ano de estreia no Campeonato do Mundo de Moto2 como companheiro de equipa de Augusto na Red Bull-KTM Ajo, e Augusto Fernández também era seu companheiro de equipa nessa altura - e ele próprio era o recém-chegado à classe, tal como é agora. O bicampeão mundial optou pelo #51 como uma solução de emergência em 2022, mas não lhe trouxe muita sorte.

Teste de Valência, a partir das 13:00 (28 de novembro):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.924 min

2º Marc Márquez, Ducati, + 0,298 seg

3º Martin, Ducati, + 0,401

4º Augusto Fernández, KTM, + 0,410

5º Alex Márquez, Ducati, + 0,445

6º Quartararo, Yamaha, + 0,479

7º Bagnaia, Ducati, + 0,502

8º Binder, KTM, + 0,640

9º Bastianini, Ducati, + 0,716

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,732

11º Mir, Honda, + 0,766

12º Bezzecchi, Ducati, + 0,922

13º Di Giannantonio, Ducati, + 1,114

14º Zarco, Honda, + 1,169

15º Miller, KTM, + 1,326

16º Rins, Yamaha, + 1,401

17º Acosta, KTM, + 1,429

18º Crutchlow, Yamaha, + 1,542

19º Marini, Honda, + 1,582

20º Morbidelli, Ducati, + 1,611

21º Nakagami, Honda, + 1,782

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,388