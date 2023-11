Teste de Valência, 15h00: Aprilia na frente, Marc Márquez em 5º.

Duas horas antes do final do teste de inverno de MotoGP em Valência, dois pilotos da Aprilia, Raúl Fernández e Maverick Viñales, continuam no topo da classificação.

O sol está agora a brilhar em Valência, mas ainda sopra um vento frio. Aleix Espargaró terminou o dia de testes mais cedo devido a dores na cabeça do perónio da perna esquerda. Em vez disso, o piloto de testes da Aprilia Lorenzo Savadori completou as suas primeiras voltas com o chassis de carbono.

Duas horas antes do final, dois outros pilotos da Aprilia estão no topo da tabela de tempos: Raúl Fernández, que aparece sem logótipos na sua RS-GP depois da CryptoDATA ter perdido as duas vagas no MotoGP, lidera com 1:29.710 min à frente de Maverick Viñales.

Atrás do campeão do mundo Pecco Bagnaia e de Alex Márquez, o estreante Marc Márquez, da Gresini Ducati, voltou a alinhar entre os cinco primeiros pouco depois das 15 horas. O vice-campeão mundial Jorge Martin sofreu outra queda na curva 6.

Teste de Valência, a partir das 15 horas (28 de novembro):

1º Raúl Fernández, Aprilia, 1'29.710 min

2º Viñales, Aprilia, + 0,097 seg

3º Bagnaia, Ducati, + 0,260

4º Alex Márquez, Ducati, + 0,310

5º Marc Márquez, Ducati, + 0,328

6º Augusto Fernández, KTM, + 0,396

7º Bastianini, Ducati, + 0,404

8º Martin, Ducati, + 0,442

9º Quartararo, Yamaha, + 0,504

10º Zarco, Honda, + 0,573

11º Di Giannantonio, Ducati, + 0,652

12º Mir, Honda, + 0,654

13º Marini, Honda, + 0,760

14º Binder, KTM, + 0,772

15º Miller, KTM, + 1,060

16º Bezzecchi, Ducati, + 1.136

17º Morbidelli, Ducati, + 1.154

18º Crutchlow, Yamaha, + 1,397

19º Rins, Yamaha, + 1,518

20º Acosta, KTM, + 1,643

21º Nakagami, Honda, + 1,658

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,602

23º Savadori, Aprilia, + 2,974