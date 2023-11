Jack Miller (KTM): "Esta es la historia de mi vida"

El GP de Valencia ha dejado un héroe sin recompensa en Jack Miller, que después de 18 vueltas aún aventajaba en 0,801 segundos a su compañero en Ducati del año pasado, Pecco Bagnaia, y entonces le ha patinado la rueda delantera en la curva 11. "Acababa de cerrar el acelerador y ni siquiera había tocado el freno delantero, estaba en la fase de rodar cuando la rueda delantera resbaló sin previo aviso. No era ni un kilómetro más rápido que en la vuelta anterior. Pero la carrera no empezó hasta las tres de la tarde, estamos a finales de noviembre y cada vez hace más frío. Una hora después de empezar la carrera ya era casi de noche", resume Jack Miller. "Y estuve solo delante durante seis o siete vueltas, así que el neumático delantero se enfrió mucho. Estábamos al límite con el neumático delantero. Brad también frenó bruscamente poco después de que le adelantara".

Aleix Espargaró coincidió con su amigo Miller. "Pecco es un tipo listo. Sabía que estaba tranquilo, así que no presionó por el primer puesto durante mucho tiempo", dijo la estrella de Aprilia. "Jack es valiente y corajudo, asumió el riesgo".

Jorge Martín también se solidarizó con Miller. "¿Usó el neumático duro delante? Estaba al límite", suspiró el subcampeón.

Jack Miller podría haber sido el primer piloto de la era MotoGP en ganar con tres marcas diferentes de moto; Viñales lleva dos años esforzándose por lograr esta hazaña.

"Lo que podría haber sido, esa es la historia de mi vida", suspiró Jack Miller con una dosis de humor negro. "No te preocupes, se me ha pasado todo por la cabeza. En realidad estaba pilotando cómodamente y pensaba que todo estaba bajo control. Pero en MotoGP a menudo surge algo. Tenía la sensación de que esta vez no podía hacer gran cosa mal. Estaba rodando con Brad, tenía un buen ritmo, entonces tuvo ese momento en el que frenó y se desvió hacia el carril de la vuelta larga. Entonces me dije a mí mismo: ahora tengo que terminar esto yo solo. Todo iba bien, pero pronto sentí un problema en el lado derecho del neumático. Sin rebufo, el neumático delantero se enfrió un poco. He podido apretar en la curva 4, pero ya había algunos resbalones. Pero puse presión y recuperé más temperatura en el neumático delantero".

"Luego cambié de dirección entre las curvas 10 y 11 y antes de tocar la maneta de freno, la moto desapareció de debajo de mí". En ese momento, Jack respiró hondo, visiblemente alterado. "Me eché a llorar por un momento. Pero me recuperé rápidamente. La guardé... Pero me esforcé mucho y arriesgué mucho. Habría sido una bonita recompensa por todo el esfuerzo y un dulce final de temporada. Nos hemos dejado la piel todo el año. Pero como he dicho: 'Podría haber sido'".

Miller dio las gracias a su equipo técnico, con el jefe de equipo Christian Pupulin a la cabeza. "El equipo ha hecho un trabajo fantástico todo el año, los mecánicos, los chicos de Data, los especialistas en electrónica, todos han hecho cosas increíbles y han seguido trabajando hasta altas horas de la noche para hacerme feliz. Nuestra moto lo demuestra. No hay duda de que la KTM ha mejorado significativamente en los últimos doce meses. Lo hemos conseguido reescribiendo los mapas cada semana y poniéndolo todo patas arriba. Ha sido todo un reto. Les he dado mi mejor feedback posible".

Miller tenía mucho que probar hoy, incluida la nueva aerodinámica, motivo por el que un prototipo de 2014 llevaba hoy un carenado de camuflaje. "Mejoraremos cada vez más con esta moto", está convencido Jack. "Y yo también mejoraré como piloto. Hace doce meses, la gente pensaba que no conseguiría un contrato de MotoGP. Y ahora nos caímos siete vueltas antes del final de la última carrera cuando íbamos líderes".

El australiano añadió: "Creo que podemos estar orgullosos de la temporada 2023. Estoy encantado con la posición en la que me encuentro. Porque puedo trabajar con una gran fábrica de motos. Estoy deseando ver nuestro futuro juntos".

Resultados carrera MotoGP Valencia (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 vueltas en 40:48.525 min.

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 seg.

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 vueltas abajo

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 vueltas perdidas

- Enea Bastianini (I), Ducati, a 9 vueltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 vueltas.

- Marc Márquez (E), Honda, a 5 vueltas

- Jorge Martín (E), Ducati, a 5 vueltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primera vuelta no completada



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 vueltas en 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0.190 seg.

3º Marc Márquez, Honda, +2.122

4º Viñales, Aprilia, +3.106

5º Bagnaia, Ducati, +4.253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7º Bezzecchi, Ducati, +4.502

8º Alex Márquez, Ducati, +5.578

9º Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11º Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12º Miller, KTM, +8.098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14º Pol Espargaró, KTM, +12.453

15º Bastianini, Ducati, +12.599

16º Nakagami, Honda, +13.787

17º Marini*, Ducati, +13.887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19º Rins, Honda, +20.378

20º Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 vueltas abajo



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 39 carreras:

1. Bagnaia, 467 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 85. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 700 puntos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 653 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.