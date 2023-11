Jack Miller (KTM) : "C'est l'histoire de ma vie".

Le GP de Valence a laissé un héros non récompensé en la personne de Jack Miller qui, après 18 tours, comptait encore 0,801 seconde d'avance sur son collègue Ducati de l'année dernière, Pecco Bagnaia, avant de glisser sur sa roue avant au virage 11. "Je venais de fermer les gaz et je n'avais même pas encore touché le frein avant, j'étais en phase de roulage quand la roue avant a glissé sans avertissement. Je n'étais pas plus rapide d'un km/h que lors du tour précédent. Mais la course n'a été lancée qu'à 15 heures, nous sommes fin novembre, il fait de plus en plus frais. Une heure après la course, il faisait presque nuit", a résumé Jack Miller. "Et j'ai été seul en tête pendant six ou sept tours, alors le pneu avant s'est extrêmement refroidi. Nous étions à la limite avec le pneu avant. Brad a aussi freiné juste après que je l'ai dépassé".

Aleix Espargaró a abondé dans le sens de son ami Miller. "Pecco est un gars intelligent. Il savait qu'il faisait frais, c'est pourquoi il a tardé à s'emparer de la première place", a déclaré la star d'Aprilia. "Jack est courageux et brave, il a pris le risque".

Jorge Martin a lui aussi fait preuve de compréhension à l'égard de Miller. "Tu as utilisé le hard à l'avant ? Il était à la limite", a soupiré le vice-champion du monde.

Jack Miller aurait pu être le premier pilote de l'ère MotoGP à gagner sur trois marques différentes, Viñales s'efforce depuis deux ans déjà de réaliser cet exploit.

"Ce qui aurait pu être - c'est l'histoire de ma vie", a soupiré Jack Miller avec une dose d'humour noir. "Ne vous inquiétez pas, tout cela m'a traversé l'esprit. En fait, j'ai roulé tranquillement et je pensais que tout était sous contrôle. Mais en MotoGP, il y a souvent des imprévus. J'avais pourtant l'impression que je ne pouvais pas faire grand-chose de mal cette fois-ci. Je roulais avec Brad, il avait un bon rythme, puis il a eu ce moment où il a freiné et s'est déporté sur la piste de long lap. Je me suis alors dit qu'il fallait que je termine seul. Tout semblait en ordre, mais j'ai rapidement ressenti un problème du côté droit du pneu. Sans l'ombre du vent, le pneu s'est un peu refroidi à l'avant. J'ai pu pousser fort dans le virage 4, mais il y avait déjà quelques dérapages à cet endroit. Mais j'ai mis la pression et j'ai réussi à ramener plus de température dans le pneu avant".

"Ensuite, j'ai effectué le changement de direction entre les virages 10 et 11, et avant que je ne touche le levier de frein, la moto a disparu sous moi". C'est à ce moment-là que Jack, visiblement très affecté, a pris une grande inspiration. "J'ai fondu en larmes pendant un instant. Mais je me suis vite repris. J'ai encaissé... Mais j'ai poussé si fort et j'ai pris beaucoup de risques. Cela aurait été une belle récompense pour tous ces efforts et une fin de saison en douceur. On s'est cassé le cul toute l'année. Mais comme je l'ai dit, 'It could have been...'".

Miller a ensuite remercié son équipe technique, avec à sa tête le chef d'équipe Christian Pupulin. "L'équipe a fait un travail fantastique toute l'année, les mécaniciens, les gars de Data, les spécialistes de l'électronique, ils ont tous fait des choses étonnantes et ont toujours travaillé tard dans la nuit pour me rendre heureux. Notre moto le prouve. Il n'y a aucun doute, la KTM s'est nettement améliorée au cours des douze derniers mois. Nous y sommes parvenus en réécrivant chaque semaine les cartographies et en mettant tout sens dessus dessous. C'était un véritable défi. Je leur ai donné le meilleur feedback possible".

Miller avait beaucoup de choses à tester aujourd'hui, notamment un nouvel aérodynamisme, c'est pourquoi un prototype 2014 était aujourd'hui équipé d'un carénage camouflage. "Nous allons nous améliorer de plus en plus avec cette moto", affirme Jack. "Et moi aussi, je vais m'améliorer en tant que pilote. Il y a douze mois, on pensait que je n'aurais plus de contrat en MotoGP. Et maintenant, lors de la dernière course, nous avons chuté à sept tours de la fin alors que nous étions en tête".

Post-scriptum de l'Australien : "Je pense que nous pouvons être fiers de la saison 2023 et je suis très heureux de la position dans laquelle je me trouve. Car je peux travailler avec une grande usine de motos. Je me réjouis de notre avenir commun".

Résultats de la course MotoGP de Valence (26.11.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 tours en 40:48,525 min.

2. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 sec

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14e Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 tours de retard

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 tours de retard

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 tours de retard

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 tours de retard

- Marc Márquez (E), Honda, 5 tours de retard

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 tours de retard

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, premier tour non terminé



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Résultats du sprint MotoGP de Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 tours en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20e Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard.



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement final du championnat du monde MotoGP après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.