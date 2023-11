Jack Miller (KTM): "Questa è la storia della mia vita".

La Red Bull-KTM aveva in vista la prima doppietta domenica a Valencia, ma alla fine Brad Binder ha ottenuto solo il terzo posto, mentre Jack Miller è caduto mentre era in testa.

Il GP di Valencia ha lasciato un eroe non premiato in Jack Miller, che dopo 18 giri aveva ancora 0,801 secondi di vantaggio sul collega della Ducati dello scorso anno Pecco Bagnaia, per poi scivolare sulla ruota anteriore alla curva 11. "Avevo appena chiuso il gas e non avevo nemmeno toccato il freno anteriore, ero nella fase di rollio quando la ruota anteriore è scivolata senza preavviso. Non ero più veloce di un chilometro rispetto al giro precedente. Ma la gara è iniziata solo alle 15.00, siamo a fine novembre e fa sempre più freddo. Un'ora dopo la gara era quasi buio", ha riassunto Jack Miller. "Sono stato da solo in testa per sei o sette giri, quindi lo pneumatico anteriore si è raffreddato molto. Eravamo al limite con la gomma anteriore. Brad ha anche frenato poco dopo il mio sorpasso".

Aleix Espargaró ha concordato con l'amico Miller. "Pecco è un ragazzo intelligente. Sapeva che era tutto a posto, quindi non ha spinto per il primo posto per molto tempo", ha detto la stella dell'Aprilia. "Jack è coraggioso, ha preso il rischio".

Anche Jorge Martin ha solidarizzato con Miller. "Ha usato la gomma dura all'anteriore? Era al limite", ha sospirato il secondo classificato.

Jack Miller avrebbe potuto essere il primo pilota nell'era della MotoGP a vincere con tre moto di marca diversa; Viñales sta cercando di raggiungere questo obiettivo da due anni.

"Quello che avrebbe potuto essere è la storia della mia vita", ha sospirato Jack Miller con una dose di umorismo da baraccone. "Non preoccupatevi, mi è passato per la testa. In realtà stavo guidando comodamente e pensavo che fosse tutto sotto controllo. Ma in MotoGP spesso succede qualcosa. Questa volta ho avuto la sensazione di non poter sbagliare molto. Stavo guidando con Brad, aveva un buon ritmo, poi ha avuto un momento in cui ha frenato e ha sbandato nella corsia del giro lungo. A quel punto ho pensato: "Ora devo finire da solo". Tutto sembrava a posto, ma presto ho avvertito un problema sul lato destro del pneumatico. Senza scia, la gomma anteriore si è raffreddata un po'. Sono riuscito a spingere forte alla curva 4, ma c'erano già alcune scivolate. Ma ho aumentato la pressione e ho ripristinato la temperatura del pneumatico anteriore".

"Poi ho cambiato direzione tra le curve 10 e 11 e, prima di toccare la leva del freno, la moto è scomparsa da sotto di me". A questo punto, Jack ha fatto un respiro profondo, visibilmente turbato. "Per un attimo sono scoppiato a piangere. Ma mi sono subito ripreso. L'ho messa via... Ma ho spinto tanto e ho rischiato molto. Sarebbe stata una bella ricompensa per tutti gli sforzi e una dolce conclusione della stagione. Ci siamo fatti il mazzo tutto l'anno. Ma come ho detto: 'Avrebbe potuto essere'".

Miller ha ringraziato il suo team tecnico con il capo equipaggio Christian Pupulin al timone. "Il team ha fatto un lavoro fantastico per tutto l'anno, i meccanici, i ragazzi di Data, gli specialisti dell'elettronica, tutti hanno fatto cose incredibili e hanno continuato a lavorare fino a notte fonda per rendermi felice. La nostra moto lo dimostra. Non c'è dubbio che la KTM sia migliorata notevolmente negli ultimi dodici mesi. Abbiamo ottenuto questo risultato riscrivendo le mappature ogni settimana e stravolgendo tutto. È stata una sfida. Ho dato loro il mio miglior feedback possibile".

Miller aveva molte cose da testare oggi, tra cui la nuova aerodinamica, motivo per cui un prototipo 2014 è stato dotato oggi di una carenatura mimetica. "Miglioreremo sempre di più con questa moto", è convinto Jack. "E migliorerò anche come pilota. Dodici mesi fa si pensava che non avrei ottenuto un contratto in MotoGP. E ora siamo caduti a sette giri dalla fine dell'ultima gara mentre eravamo in testa".

L'australiano ha aggiunto: "Penso che possiamo essere orgogliosi della stagione 2023. Sono al settimo cielo per la posizione in cui mi trovo. Perché posso lavorare con una grande fabbrica di moto. Non vedo l'ora di vedere il nostro futuro insieme".

Risultati gara MotoGP Valencia (26.11.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 giri in 40:48.525 min.

2° Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3° Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4° Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 sec.

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6° Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7° Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8° Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9° Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10° Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11° Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12° Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13° Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14° Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 giri in meno

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 giri in meno

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 giri in meno

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 giri in meno

- Marc Márquez (E), Honda, 5 giri in meno

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 giri in meno

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primo giro non completato



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Risultati MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, +0,190 secondi

3° Marc Márquez, Honda, +2.122

4° Viñales, Aprilia, +3.106

5° Bagnaia, Ducati, +4.253

6° Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7° Bezzecchi, Ducati, +4.502

8° Alex Márquez, Ducati, +5.578

9° Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12° Miller, KTM, +8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, +12.599

16° Nakagami, Honda, +13.787

17° Marini*, Ducati, +13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19° Rins, Honda, +20.378

20° Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.