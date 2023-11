Jack Miller (KTM): "Esta é a história da minha vida"

A Red Bull-KTM teve o primeiro "one-two" à vista no domingo em Valência, mas no final Brad Binder apenas conseguiu o terceiro lugar, uma vez que Jack Miller se despistou quando liderava.

O GP de Valência deixou um herói sem recompensa em Jack Miller, que ao fim de 18 voltas ainda tinha 0,801 segundos de vantagem sobre o colega da Ducati do ano passado, Pecco Bagnaia, e depois escorregou sobre a roda dianteira na Curva 11. "Tinha acabado de fechar o acelerador e nem sequer tinha tocado no travão dianteiro, estava na fase de rolamento quando a roda dianteira escorregou sem aviso. Não estava nem um quilómetro mais rápido do que na volta anterior. Mas a corrida só começou às 15h00, estamos no final de novembro e está cada vez mais frio. Uma hora depois do início da corrida estava quase a escurecer", resumiu Jack Miller. "E eu estive sozinho na frente durante seis ou sete voltas, por isso o pneu da frente arrefeceu muito. Estávamos no limite com o pneu dianteiro. O Brad também travou a fundo pouco depois de eu o ter ultrapassado."

Aleix Espargaró concordou com o seu amigo Miller. "O Pecco é um gajo esperto. Ele sabia que era fixe, por isso não lutou pelo primeiro lugar durante muito tempo", disse a estrela da Aprilia. "Jack é corajoso e corajoso, ele assumiu o risco".

Jorge Martin também simpatizou com Miller. "Usaste o pneu duro na frente? Estava no limite", suspirou o vice-campeão.

Jack Miller poderia ter sido o primeiro piloto na era do MotoGP a vencer com três marcas diferentes de motos; Viñales está a tentar alcançar este feito há dois anos.

"O que poderia ter sido - essa é a história da minha vida", suspirou Jack Miller com uma dose de humor negro. "Não te preocupes, já me passou tudo pela cabeça. Na verdade, estava a rodar confortavelmente e pensei que estava tudo sob controlo. Mas no MotoGP, muitas vezes acontece alguma coisa. Tinha a sensação de que não podia fazer muito mal desta vez. Estava a rodar com o Brad, ele tinha um bom ritmo, mas depois teve um momento em que travou e se desviou para a pista da volta longa. Então pensei para mim próprio, tenho de acabar isto sozinho. Tudo parecia bem, mas depressa senti um problema no lado direito do pneu. Sem slipstreaming, o pneu da frente arrefeceu um pouco. Consegui fazer força na curva 4, mas já havia algumas derrapagens. Mas mantive a pressão e consegui que o pneu dianteiro recuperasse mais temperatura."

"Depois mudei de direção entre as curvas 10 e 11 e antes de tocar na manete do travão, a moto desapareceu debaixo de mim." Nesta altura, Jack respirou fundo, visivelmente perturbado. "Por um momento, desatei a chorar. Mas recuperei rapidamente. Guardei-a... Mas esforcei-me tanto e arrisquei muito. Teria sido uma boa recompensa por todo o esforço e um bom final de época. Esforçámo-nos imenso durante todo o ano. Mas como eu disse: 'Podia ter sido'."

Miller agradeceu à sua equipa técnica com o chefe de equipa Christian Pupulin ao leme. "A equipa fez um trabalho fantástico durante todo o ano, os mecânicos, os técnicos de dados, os especialistas em eletrónica, todos eles fizeram coisas fantásticas e continuaram a trabalhar até altas horas da noite para me fazerem feliz. A nossa moto prova-o. Não há dúvida de que a KTM melhorou significativamente nos últimos doze meses. Conseguimos isso reescrevendo os mapeamentos todas as semanas e virando tudo de cabeça para baixo. Isso foi um desafio. Dei-lhes o meu melhor feedback possível".

Miller tinha muito para testar hoje, incluindo a nova aerodinâmica, razão pela qual um protótipo de 2014 foi equipado hoje com uma carenagem de camuflagem. "Vamos melhorar cada vez mais com esta mota," Jack está convencido. "E eu também vou melhorar como piloto. Há doze meses, as pessoas pensavam que eu não ia conseguir um contrato de MotoGP. E agora caímos sete voltas antes do final da última corrida quando estávamos a liderar."

O australiano acrescentou: "Penso que podemos estar orgulhosos da época de 2023. Estou muito feliz com a posição em que me encontro. Porque posso trabalhar com uma grande fábrica de motos. Estou ansioso pelo nosso futuro juntos".

Resultados da corrida de MotoGP em Valência (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 voltas em 40:48.525 min

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 seg

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 voltas abaixo

- Jack Miller (AUS), KTM, menos 18 voltas

- Enea Bastianini (I), Ducati, menos 9 voltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 voltas para baixo

- Marc Márquez (E), Honda, menos 5 voltas

- Jorge Martin (E), Ducati, menos 5 voltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primeira volta não completada



*= Penalização de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, +2,122

4º Viñales, Aprilia, +3,106

5º Bagnaia, Ducati, +4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7º Bezzecchi, Ducati, +4,502

8º Alex Márquez, Ducati, +5,578

9º Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12º Miller, KTM, +8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, +12,599

16º Nakagami, Honda, +13,787

17º Marini*, Ducati, +13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19º Rins, Honda, +20,378

20º Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas abaixo



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.