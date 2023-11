Test di Valencia: Viñales più veloce, Marc Márquez 4°.

A un certo punto, Marc Márquez è stato addirittura in testa alla classifica dei tempi a Valencia, al suo debutto in Ducati. Tuttavia, il pilota ufficiale dell'Aprilia Maverick Viñales ha fatto segnare il tempo più veloce della giornata, avviandosi verso la pausa invernale della MotoGP.

Poco dopo le 15:20, i colleghi spagnoli presenti nel centro media del Circuito Ricardo Tormo hanno applaudito in particolare quando Marc Márquez ha preso per la prima volta il comando della classifica al suo 42° giro in sella alla Ducati con un tempo di 1:29.460 minuti. Ha poi abbassato il suo tempo a 1:29.424 minuti.

Mezz'ora dopo, tuttavia, Maverick Viñales ha spinto il rookie della Gresini Ducati fuori dal primo posto, con il pilota ufficiale Aprilia che ha fatto segnare un 1:29.253 min che gli è valso il tempo più veloce della giornata. Anche il pilota VR46 Ducati Marco Bezzecchi si è piazzato davanti a Márquez.

Dopo le due cadute dell'asso della Pramac Jorge Martin, anche il suo ex compagno di squadra Johann Zarco, al debutto con la LCR Honda, è stato vittima di una caduta alla curva 4 nel tardo pomeriggio.

Il campione del mondo della Moto2 Pedro Acosta ha mantenuto un buon passo al suo debutto in MotoGP con un distacco di 1,223 secondi, anche se ha subito la sua prima caduta sulla RC16 alla curva 2 a mezz'ora dalla fine.

Il pilota ufficiale Red Bull KTM Brad Binder ha mostrato i settori rossi poco prima della fine del test e si è portato in seconda posizione prima di cadere alla curva 5.

Risultati dei test di Valencia (28 novembre):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2° Binder, KTM, + 0,028 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec.

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431