Teste de Valência: Viñales mais rápido, Marc Márquez em 4º.

A certa altura, Marc Márquez chegou mesmo a liderar a tabela de tempos em Valência na sua estreia com a Ducati. No entanto, o piloto da Aprilia, Maverick Viñales, acabou por assinar o melhor tempo do dia, enquanto se prepara para a paragem de inverno do MotoGP.

Pouco depois das 15:20, os colegas espanhóis no centro de imprensa do Circuito Ricardo Tormo, em particular, aplaudiram quando Marc Márquez assumiu a liderança da classificação pela primeira vez na sua 42ª volta com a Ducati com um tempo de 1:29,460 minutos. De seguida, baixou a sua própria marca para 1:29.424 minutos.

Meia hora mais tarde, no entanto, Maverick Viñales empurrou o estreante da Gresini Ducati para fora do primeiro lugar novamente, com o piloto de fábrica da Aprilia a marcar 1m29,253s, o que lhe valeria o tempo mais rápido do dia. O piloto da VR46 Ducati, Marco Bezzecchi, também alinhou à frente de Márquez.

Depois das duas quedas do ás da Pramac Jorge Martin, o seu antigo companheiro de equipa Johann Zarco, que fazia a sua estreia na LCR Honda, também sofreu uma queda na curva 4 no final da tarde.

O Campeão do Mundo de Moto2, Pedro Acosta, manteve-se bem na sua estreia no MotoGP com uma diferença de 1,223 segundos, apesar de ter sofrido a sua primeira queda com a RC16 na Curva 2, meia hora antes do final.

O piloto de fábrica da Red Bull KTM, Brad Binder, mostrou sectores vermelhos pouco antes do final do teste e subiu ao segundo lugar antes de cair na curva 5.

Resultados do teste de Valência (28 de novembro):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093 seg

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431