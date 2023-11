Alex, detrás de Marc Márquez: "Podemos compartir secretos"

El piloto oficial de Aprilia Maverick Viñales ha marcado el mejor tiempo en el primer test invernal para la temporada 2024 en Valencia, en el que los seis primeros se han mantenido en 0,4 seg. Marc Márquez hizo un sorprendente debut con la Ducati, asombrando con su cuarto puesto (+0.171 seg) y fue 2/10 seg más rápido que su hermano y compañero en Gresini Alex (+0.385).

Era la primera vez sobre la Ducati GP23 para ambos. "No ha sido un día fácil por culpa del viento", ha dicho Alex, que ha dado por concluida la jornada antes de tiempo. "Hice la primera tanda con la GP22, luego cambié a la GP23. Es mejor en algunas zonas, pero tengo que adaptar mi estilo de pilotaje. La entrega de potencia es ligeramente diferente, a veces más suave, luego más agresiva de nuevo. Con Ducati, hay muchas opciones de ajuste en este sentido a través de la electrónica. Eso no me estresa, sólo tengo que acostumbrarme. La aerodinámica es mejor para mis sensaciones con la rueda delantera y positiva para mi futuro. Parece que el paquete aerodinámico de la GP23 permite más variación en la puesta a punto".

Para Alex, no fue una sorpresa que su hermano Marc estuviera por delante de él en la tabla de tiempos al final de los entrenamientos, a las 17.00 horas. "Los tiempos no eran lo más importante para mí, sino mis sensaciones sobre la moto", ha subrayado el piloto de 27 años. "Hemos conseguido lo que esperábamos de este test. No ha sido el mejor día para sacar conclusiones. Tenemos mucho trabajo por delante en Malasia y Qatar, cuando las condiciones sean mejores."

El martes por la tarde, Alex ya no recordaba las declaraciones anteriores en las que afirmaba que era importante para él ser más rápido que Marc en el primer test. "Siempre ha sido rápido aquí, dio el mismo paso que yo el año pasado", dijo el menor de los hermanos Márquez. "Sé exactamente lo que va a decir sobre la moto. Ahora ya no tenemos que guardarnos los secretos, podemos compartirlos. Hoy cada uno nos hemos concentrado en nuestras tareas, no hemos tenido tiempo de hablar. Estoy seguro de que llevará al equipo a un nivel superior, tengo que aprovecharlo. Para mí es una buena oportunidad para crecer como piloto".

Resultados Test de Valencia (28 de noviembre):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0.028 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.093

4º Marc Márquez, Ducati, + 0.171

5º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.263

6º Alex Márquez, Ducati, + 0.385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0.409

8º Bastianini, Ducati, + 0.543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0.703

11º Bagnaia, Ducati, + 0.717

12º Quartararo, Yamaha, + 0.769

13º Mir, Honda, + 0.798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0.824

15º Martin, Ducati, + 0.899

16º Morbidelli, Ducati, + 0.953

17º Zarco, Honda, + 1.030

18º Acosta, KTM, + 1.223

19º Rins, Yamaha, + 1.311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21º Nakagami, Honda, + 1.723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23º Savadori, Aprilia, + 3.431