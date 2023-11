Alex derrière Marc Márquez : "peuvent partager des secrets".

Lors des tests MotoGP de mardi à Valence, nous avons vu les frères Alex et Marc Márquez ensemble pour la première fois au sein du team Gresini Ducati et sur la GP23 - les deux étaient rapides.

Le pilote officiel Aprilia Maverick Vinales a signé le meilleur temps des premiers tests hivernaux de la saison 2024 à Valence, les six premiers se tenant en 0,4 sec. Marc Márquez a fait des débuts étonnants sur la Ducati, se classant quatrième (+0,171 sec), soit 2/10e de seconde plus vite que son frère et collègue de Gresini Alex (+0,385).

Pour les deux, c'était la première fois sur la Ducati GP23. "Ce n'était pas une journée facile à cause du vent", a raconté Alex, qui a terminé sa journée plus tôt que prévu. "J'ai fait le premier run avec la GP22, puis je suis passé à la GP23. Elle est meilleure dans certains domaines, mais je dois adapter mon style de conduite. Le déploiement de puissance est un peu différent, parfois plus doux, parfois plus agressif. Chez Ducati, il y a beaucoup de possibilités de réglage à cet égard via l'électronique. Cela ne me stresse pas, je dois juste m'y habituer. L'aérodynamique est meilleure pour mon ressenti de la roue avant et positive pour mon avenir. Il semble que le package aéro de la GP23 permette plus de variations dans les réglages".

Alex n'a pas été surpris de voir son frère Marc le devancer sur la feuille de temps à la fin des essais à 17 heures. "Pour moi, les temps au tour n'étaient pas la priorité, il s'agissait de mon ressenti sur la moto", a souligné le pilote de 27 ans. "Nous avons obtenu ce que nous attendions de ce test. Ce n'était pas le meilleur jour pour tirer des conclusions. Nous avons beaucoup de travail à faire en Malaisie et au Qatar, lorsque les conditions seront meilleures".

Mardi soir, Alex ne se souvenait plus des déclarations antérieures selon lesquelles il serait important pour lui d'être plus rapide que Marc lors du premier test. "Il a toujours été rapide ici, il a réussi à faire le même pas que moi l'année dernière", a déclaré le cadet des frères Márquez. "Je sais exactement ce qu'il va dire sur la moto. Maintenant, nous n'avons plus besoin de garder les secrets pour nous, nous pouvons les partager. Aujourd'hui, chacun de nous s'est concentré sur ses tâches, nous n'avons pas encore eu le temps de parler. Je suis sûr qu'il va amener l'équipe à un niveau supérieur - je dois en tirer un avantage. Pour moi, c'est une bonne opportunité de grandir en tant que pilote".

Résultats du test de Valence (28 novembre) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23e Savadori, Aprilia, + 3,431