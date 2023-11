Alex dietro a Marc Márquez: "Può condividere i segreti".

Il pilota ufficiale dell'Aprilia Maverick Vinales ha fatto segnare il miglior tempo nei primi test invernali della stagione 2024 a Valencia, con i primi sei classificati racchiusi in 0,4 secondi. Marc Márquez ha fatto un debutto sorprendente in sella alla Ducati, piazzandosi al quarto posto (+0.171 sec) e risultando più veloce di 2/10 di secondo rispetto al fratello e collega Gresini Alex (+0.385).

Per entrambi è stata la prima volta in sella alla Ducati GP23. "Non è stata una giornata facile a causa del vento", ha detto Alex, che ha concluso la giornata in anticipo. "Ho fatto la prima manche con la GP22, poi sono passato alla GP23. È migliore in alcune aree, ma devo adattare il mio stile di guida. L'erogazione della potenza è leggermente diversa, a volte più dolce, poi di nuovo più aggressiva. Con la Ducati, ci sono molte opzioni di regolazione in questo senso attraverso l'elettronica. Questo non mi stressa, devo solo abituarmi. L'aerodinamica è migliore per il mio feeling con la ruota anteriore e positiva per il mio futuro. Sembra che il pacchetto aerodinamico della GP23 permetta di variare maggiormente l'assetto".

Per Alex, non è stata una sorpresa che il fratello Marc fosse davanti a lui nella classifica dei tempi alla fine dei test, alle ore 17.00. "I tempi sul giro non erano l'obiettivo principale per me, ma il mio feeling con la moto", ha sottolineato il 27enne. "Abbiamo ottenuto quello che ci aspettavamo da questo test. Non è stata la giornata migliore per trarre conclusioni. Abbiamo molto lavoro da fare in Malesia e in Qatar, quando le condizioni saranno migliori".

Martedì sera, Alex non ricordava più le precedenti dichiarazioni secondo cui era importante per lui essere più veloce di Marc nel primo test. "È sempre stato veloce qui, ha fatto il mio stesso passo l'anno scorso", ha detto il più giovane dei fratelli Márquez. "So esattamente cosa dirà sulla moto. Ora non dobbiamo più tenere i segreti per noi, possiamo condividerli. Oggi ognuno di noi si è concentrato sui propri compiti, non abbiamo avuto tempo di parlare. Sono sicuro che porterà la squadra a un livello superiore: devo approfittarne. Per me questa è una buona opportunità per crescere come pilota".

Risultati test di Valencia (28 novembre):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2° Binder, KTM, + 0,028 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,093

4° Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431