Alex atrás de Marc Márquez: "Podemos partilhar segredos"

O piloto de fábrica da Aprilia, Maverick Vinales, estabeleceu o melhor tempo no primeiro teste de inverno para a época de 2024 em Valência, com os seis primeiros a ficarem a 0,4 segundos. Marc Márquez fez uma estreia espantosa na Ducati, surpreendendo com o quarto lugar (+0,171 seg) e foi 2/10 seg mais rápido que o irmão e colega da Gresini Alex (+0,385).

Foi a primeira vez na Ducati GP23 para ambos. "Não foi um dia fácil por causa do vento", disse Alex, que terminou o dia mais cedo. "Fiz a primeira corrida com a GP22, depois mudei para a GP23. É melhor em certas áreas, mas tenho de adaptar o meu estilo de condução. A entrega de potência é ligeiramente diferente, por vezes mais suave, depois mais agressiva novamente. Com a Ducati, há muitas opções de ajuste a este respeito através da eletrónica. Isso não me stressa, só tenho de me habituar a isso. A aerodinâmica é melhor para a minha sensação em relação à roda dianteira e é positiva para o meu futuro. Parece que o pacote aerodinâmico da GP23 permite mais variações na configuração."

Para Alex, não foi surpresa o facto de o irmão Marc estar à sua frente na tabela de tempos no final dos testes, às 17 horas. "Os tempos por volta não eram o meu principal objetivo, mas sim as minhas sensações com a moto", sublinhou o piloto de 27 anos. "Conseguimos o que esperávamos deste teste. Não foi o melhor dia para tirar conclusões. Temos muito trabalho pela frente na Malásia e no Qatar, quando as condições forem melhores."

Na terça-feira à noite, Alex já não se lembrava das declarações anteriores de que era importante para ele ser mais rápido do que Marc no primeiro teste. "Ele sempre foi rápido aqui, deu o mesmo passo que eu no ano passado", disse o mais novo dos irmãos Márquez. "Sei exatamente o que ele vai dizer sobre a moto. Agora já não temos de guardar os segredos para nós próprios, podemos partilhá-los. Hoje cada um de nós concentrou-se nas suas tarefas, não tivemos tempo para falar. Tenho a certeza de que ele vai levar a equipa a um nível superior - tenho de tirar partido disso. Para mim, esta é uma boa oportunidade para crescer como piloto."

Resultados Teste de Valência (28 de novembro):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093

4º Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431