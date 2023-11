Pecco Bagnaia (Ducati): Sin duda en el descanso

El Campeón del Mundo de MotoGP Pecco Bagnaia sólo terminó 11º en el test de Valencia, pero sus buenas sensaciones con el motor 2024 fueron mucho más importantes. No le sorprendió su nuevo compañero de marca en Ducati, Marc Márquez.

Cuando el martes por la tarde se le preguntó a Francesco "Pecco" Bagnaia qué tal le sentaba la GP24, respondió con una amplia sonrisa. El piloto oficial de Ducati se centró en el nuevo motor. "Sólo quería probar cosas relacionadas con el motor porque era importante no tener dudas".

"Estoy satisfecho con el test, que hemos completado de buena manera, a pesar de que las condiciones no eran nada buenas con el fuerte viento. Los ingenieros pueden estar satisfechos con su trabajo porque han conseguido traer un motor nuevo que funciona al menos tan bien como el antiguo, y yo ya tenía mejores sensaciones en ciertas áreas. Esto es fantástico porque son las áreas que tenía en mi lista de deseos. Podemos estar muy contentos con el comienzo. No podríamos haber empezado mejor las vacaciones".

"Sabíamos que hoy sería un día crucial", dijo el campeón del mundo, subrayando la importancia de la prueba de un día. "En los dos últimos años, siempre hemos llegado al invierno con dudas sobre las novedades. En 2021, porque habíamos probado en Jerez en condiciones increíblemente buenas y todo funcionaba sencillamente muy bien. Después de eso, sin embargo, las primeras pruebas a principios de 2022 fueron un desastre. El año pasado, salimos de Valencia sin estar realmente convencidos de muchas cosas, por lo que tuvimos mucho trabajo que hacer en Malasia."

El test de Valencia de este año, en cambio, ha dado buenas sensaciones al italiano de 26 años. "Los cambios de la nueva moto no son muy grandes. Es muy parecida, pero sólo el hecho de que hayamos empezado igual en ciertos aspectos es muy bueno, y algunos aspectos ya eran mejores. Por eso estoy muy contento".

Preguntado al respecto, Bagnaia entró en más detalles: "Hemos mejorado la entrada en curva. Todavía tenemos que mejorar la entrega de potencia, pero tenemos tiempo para ello. El año pasado fuimos en dirección contraria y la entrega de potencia era demasiado suave. Prefiero una moto con mejor respuesta del acelerador. En la 2024 se nota la potencia", añade con una sonrisa.

Por supuesto, la pregunta sobre el destacado recién llegado al campamento Ducati, el ocho veces campeón del mundo Marc Márquez, que terminó cuarto en su debut con la GP23, era inevitable en el test de Valencia.

"Hoy no he visto ningún dato suyo, pero ya había dicho que acabaría el test en primera posición cuando se anunció su cambio a Ducati. No iba muy desencaminado", recuerda Pecco. "Se divertirá con nuestra moto. Desde luego parecía más suave que la de la temporada pasada".

Resultados del test de Valencia (28 de noviembre):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0.028 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.093 s

4. Marc Márquez, Ducati, + 0.171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0.263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0.385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0.409

8º Bastianini, Ducati, + 0.543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0.703

11º Bagnaia, Ducati, + 0.717

12º Quartararo, Yamaha, + 0.769

13º Mir, Honda, + 0.798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0.824

15º Martin, Ducati, + 0.899

16º Morbidelli, Ducati, + 0.953

17º Zarco, Honda, + 1.030

18º Acosta, KTM, + 1.223

19º Rins, Yamaha, + 1.311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21º Nakagami, Honda, + 1.723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23º Savadori, Aprilia, + 3.431