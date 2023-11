Pecco Bagnaia (Ducati) : Sans doute à la pause

Lors du test de Valence, le champion du monde MotoGP Pecco Bagnaia n'a terminé qu'en 11e position, mais son bon feeling avec le moteur 2024 était bien plus important. Il n'a pas été surpris par son nouveau collègue de marque Ducati, Marc Márquez.

Mardi soir, à la question de savoir si la GP24 se sentait bien, Francesco "Pecco" Bagnaia a levé le pouce avec un grand sourire. Pour le pilote officiel Ducati, l'accent était mis sur le nouveau moteur. "Je voulais seulement tester des choses en rapport avec le moteur, car il était important de ne pas avoir de doutes".

"Je suis satisfait de ce test que nous avons terminé d'une bonne manière, même si les conditions n'étaient pas bonnes du tout avec un vent fort. Les ingénieurs peuvent être satisfaits de leur travail, car ils ont réussi à apporter un nouveau moteur qui fonctionne au moins aussi bien que l'ancien - et j'avais déjà de meilleures sensations dans certains domaines. C'est fantastique parce que ce sont les domaines que j'avais mis sur ma liste de souhaits. Nous pouvons être très heureux de ce départ. Nous n'aurions pas pu mieux commencer les vacances !"

"Nous savions qu'aujourd'hui serait un jour décisif", a souligné le champion du monde en soulignant l'importance de ce test d'une journée. "Au cours des deux dernières années, nous avons toujours abordé l'hiver avec des doutes sur les nouveautés. En 2021, parce que nous avions fait des essais à Jerez dans des conditions incroyables et que tout avait tout simplement très bien fonctionné. Mais ensuite, lors des premiers tests début 2022, tout a été un désastre. L'année précédente, nous sommes partis de Valence sans être vraiment convaincus de beaucoup de choses, ce qui fait que nous avions beaucoup de travail à faire en Malaisie".

En revanche, le test de Valence de cette année a donné au pilote italien de 26 ans un bon sentiment. "Les changements apportés à la nouvelle moto ne sont pas très importants. C'est très similaire, mais le simple fait que nous ayons commencé aussi bien sur certains aspects est déjà très bon - et certains aspects étaient déjà meilleurs. C'est pourquoi je suis très heureux".

Interrogé, Bagnaia est entré dans les détails : "Nous avons amélioré l'entrée en virage. Nous devons encore nous améliorer au niveau de la puissance, mais nous avons le temps pour cela. L'année dernière, nous sommes allés dans la direction opposée et le développement de la puissance était alors trop doux. Je préfère une moto avec une meilleure réponse à l'accélérateur. Avec la 2024, on sent la puissance", ajoute-t-il avec un sourire.

Lors du test de Valence, la question de la nouvelle recrue éminente du camp Ducati, l'octuple champion du monde Marc Márquez, qui s'est classé quatrième pour ses débuts avec la GP23, était bien sûr inévitable.

"Je n'ai pas vu de données le concernant aujourd'hui, mais j'avais déjà dit qu'il terminerait le test à la première place lorsque son arrivée chez Ducati a été annoncée. Je n'étais pas loin du compte", a rappelé Pecco. "Il va s'amuser avec notre moto. En tout cas, elle avait déjà l'air plus smooth que la saison dernière".

Résultat du test de Valence (28 novembre) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23e Savadori, Aprilia, + 3,431