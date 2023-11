Pecco Bagnaia (Ducati): Senza dubbio nella pausa

Quando martedì sera gli è stato chiesto quanto fosse buona la GP24, Francesco "Pecco" Bagnaia ha risposto con un ampio sorriso. Il pilota della Ducati si è concentrato sul nuovo motore. "Ho voluto provare solo cose legate al motore perché era importante non avere dubbi".

"Sono soddisfatto del test, che abbiamo portato a termine in modo soddisfacente, anche se le condizioni non erano affatto buone con il vento forte. Gli ingegneri possono essere soddisfatti del loro lavoro perché sono riusciti a portare un nuovo motore che funziona bene almeno quanto quello vecchio - e ho già avuto un feeling migliore in alcune aree. È fantastico, perché sono le aree che avevo nella mia lista dei desideri. Possiamo essere molto soddisfatti dell'inizio. Non avremmo potuto avere un inizio migliore per le vacanze!".

"Sapevamo che oggi sarebbe stata una giornata cruciale", ha detto il campione del mondo, sottolineando l'importanza del test di un giorno. "Negli ultimi due anni, abbiamo sempre affrontato l'inverno con dei dubbi sulle innovazioni. Nel 2021, perché avevamo testato a Jerez in condizioni incredibilmente buone e tutto funzionava molto bene. Poi, però, i primi test all'inizio del 2022 sono stati un disastro. L'anno scorso abbiamo lasciato Valencia senza essere davvero convinti di molte cose, e per questo abbiamo avuto molto lavoro da fare in Malesia".

I test di Valencia di quest'anno, invece, hanno dato al 26enne italiano buone sensazioni. "Le modifiche alla nuova moto non sono molto grandi. È molto simile, ma il fatto che abbiamo iniziato allo stesso modo sotto certi aspetti è molto positivo - e alcuni aspetti erano già migliori. Per questo sono molto contento".

Alla domanda, Bagnaia è entrato più nel dettaglio: "Abbiamo migliorato l'ingresso in curva. Dobbiamo ancora migliorare l'erogazione della potenza, ma abbiamo tempo per farlo. L'anno scorso siamo andati nella direzione opposta e l'erogazione della potenza era troppo morbida. Preferisco una moto con una migliore risposta all'acceleratore. Con la moto 2024 la potenza si sente", ha aggiunto con un sorriso.

Naturalmente, la domanda sul nuovo arrivato in casa Ducati, l'otto volte campione del mondo Marc Márquez, che ha ottenuto il quarto posto al suo debutto con la GP23, era inevitabile durante il test di Valencia.

"Non ho visto nessun dato da lui oggi, ma avevo già detto che avrebbe concluso il test al primo posto quando è stato annunciato il suo passaggio alla Ducati. Non mi ero sbagliato di molto", ha ricordato Pecco. "Si divertirà con la nostra moto. Sembrava sicuramente più fluida rispetto alla scorsa stagione".

Risultati dei test di Valencia (28 novembre):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2° Binder, KTM, + 0,028 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec.

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431