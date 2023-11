Pecco Bagnaia (Ducati): Sem dúvida para o intervalo

O Campeão do Mundo de MotoGP, Pecco Bagnaia, terminou apenas em 11º lugar no teste de Valência, mas o seu bom feeling com o motor 2024 foi muito mais importante. Ele não ficou surpreendido com o seu novo colega da marca Ducati, Marc Márquez.

Quando lhe perguntaram na terça-feira à noite qual era a sensação da GP24, Francesco "Pecco" Bagnaia fez sinal de positivo com um largo sorriso. O piloto de fábrica da Ducati concentrou-se no novo motor. "Só queria testar coisas relacionadas com o motor porque era importante não ter dúvidas."

"Estou satisfeito com o teste, que concluímos de forma positiva, apesar de as condições não terem sido nada boas com o vento forte. Os engenheiros podem estar satisfeitos com o seu trabalho porque conseguiram trazer um novo motor que funciona pelo menos tão bem como o antigo - e eu já tinha uma sensação melhor em certas áreas. Isto é fantástico porque estas são as áreas que eu tinha na minha lista de desejos. Podemos estar muito satisfeitos com o arranque. Não podíamos ter tido um melhor começo de férias!"

"Sabíamos que hoje seria um dia crucial", disse o campeão do mundo, enfatizando a importância do teste de um dia. "Nos últimos dois anos, fomos sempre para o inverno com dúvidas sobre as inovações. Em 2021, porque tínhamos testado em Jerez em condições incrivelmente boas e tudo simplesmente funcionou muito bem. Depois disso, porém, os primeiros testes no início de 2022 foram um desastre. No ano passado, saímos de Valência sem estarmos realmente convencidos de muitas coisas, e é por isso que tivemos muito trabalho a fazer na Malásia."

O teste de Valência deste ano, por outro lado, deu ao italiano de 26 anos uma boa sensação. "As mudanças na nova mota não são muito grandes. É muito semelhante, mas só o facto de termos começado da mesma forma em certos aspectos é muito bom - e alguns aspectos já eram melhores. É por isso que estou muito contente."

Quando questionado, Bagnaia entrou em mais pormenores: "Melhorámos a entrada em curva. Ainda precisamos de melhorar a entrega de potência, mas temos tempo para isso. No ano passado fomos na direção oposta e a entrega de potência era demasiado suave. Prefiro uma mota com melhor resposta do acelerador. Sente-se a potência com a moto de 2024", acrescentou com um sorriso.

Claro que a pergunta sobre o recém-chegado ao campo da Ducati, o oito vezes campeão mundial Marc Márquez, que terminou em quarto lugar na sua estreia com a GP23, era inevitável no teste de Valência.

"Não vi nenhum dado dele hoje, mas já tinha dito que ele terminaria o teste em primeiro lugar quando foi anunciada a sua mudança para a Ducati. Eu não estava muito longe da meta", lembrou Pecco. "Ele vai divertir-se com a nossa moto. Parecia certamente mais suave do que na época passada."

Resultados do Teste de Valência (28 de novembro):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093 seg

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431