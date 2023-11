Raúl Fernández (Aprilia/5º): "Me siento súper bien"

Raúl Fernández no tenía hoy nada que le recordara su pasado en el CryptoDATA RNF, y el español de gran talento dio una limpia sorpresa con un 5º puesto en su debut en la RS-GP23.

Rául Fernández ha marcado hoy el quinto mejor tiempo en el primer test invernal de un día en el Circuit Ricardo Tormo de Valencia, después de brillar también con un quinto puesto el domingo, el mejor resultado en MotoGP en dos años para el subcampeón de Moto2 en 2021.

El español fue atendido por el equipo de pruebas de Aprilia, ya que los empleados de la escudería CryptoDATA RNF, en proceso de disolución, ya no podían trabajar para Fernández tras la rescisión del contrato de Dorna con el anterior equipo cliente de Aprilia. Todavía tienen contrato con RNF y, de lo contrario, se habrían arriesgado a no cobrar nunca sus salarios pendientes de noviembre porque, de hecho, estaban trabajando para un equipo rival.

"Fue un día increíble, ¿verdad? No sé por qué, pero me siento súper bien", ha resumido el piloto de Aprilia, que por primera vez ha podido pilotar una RS-GP23 tras haber pilotado una RS-GP22 del año pasado durante toda la temporada 2023 y que hoy ha completado 64 vueltas.

"Salimos por la mañana con la moto antigua, así que en un abrir y cerrar de ojos teníamos el mismo ritmo y tiempo por vuelta que el fin de semana. Pero en cuanto me he subido a la moto nueva, he ido cada vez más rápido. Al final, el tiempo por vuelta ha sido un segundo mejor que en el Gran Premio, a pesar de que ha sido un día difícil, con mucho viento y temperaturas frescas."

"Tuvimos la oportunidad de probar el nuevo neumático blando delantero de Michelin. Ha estado bien, porque hoy no nos hemos sentido cómodos con el neumático medio. Jorge Martín ha probado el neumático medio y se ha caído inmediatamente".

"Estoy contento con nuestro rendimiento porque el ritmo era mucho mejor. Las sensaciones con la moto y especialmente la confianza con el tren delantero han sido mucho mejores. En general, me siento muy cómodo con esta moto. Aprilia ha hecho un buen trabajo con esta moto. Para mí, el desarrollo va en la dirección correcta y sabemos lo que tenemos que hacer para ser aún más competitivos. Creo que hoy también he dado muy buenas sensaciones a los ingenieros para que sepan dónde tienen que retocar durante el invierno".

Hace quince días, en Malasia, Raúl había adoptado un tono diferente, denunciando que no recibe piezas nuevas de Aprilia, que las motos tienen demasiados kilómetros a sus espaldas y que nunca se monta nada nuevo, salvo los neumáticos.

"Ahora podemos prepararnos para Sepang, porque también hemos identificado los puntos débiles de la moto. Y los ingenieros ya tienen ideas para el futuro", añade Rául Fernández.

¿Dónde se puede mejorar la RS-GP23? "No me gusta cómo reacciona el motor cuando abro el acelerador. El comportamiento en curva se resiente un poco. Pero eso no es un problema para mí, porque estoy presionando principalmente el neumático delantero. Tenemos que mejorar si queremos recortar distancias con Ducati".