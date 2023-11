Raúl Fernández (Aprilia/5e) : "Je me sens super bien".

Raúl Fernández n'a plus rien à voir avec le passé de la CryptoDATA-RNF et l'Espagnol a créé la surprise en terminant 5e pour ses débuts sur la RS-GP23.

Rául Fernández a réalisé aujourd'hui le cinquième meilleur temps de la première journée d'essais hivernaux sur le circuit Ricardo Tormo de Valence, après avoir également brillé dimanche avec une cinquième place - le meilleur résultat en deux ans en MotoGP pour le vice-champion du monde Moto2 de 2021.

L'Espagnol a été pris en charge par le team d'essai Aprilia, car les collaborateurs de l'écurie CryptoDATA-RNF, en cours de dissolution, n'étaient plus autorisés à travailler pour Fernández après la fin du contrat Dorna avec l'ancienne équipe cliente d'Aprilia. Ils sont toujours sous contrat avec RNF et auraient sinon risqué de ne jamais recevoir leurs salaires de novembre impayés, car ils ont quasiment mis la main à la pâte pour une équipe concurrente.

"C'était une journée étonnante, n'est-ce pas ? Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens super bien", résume le pilote Aprilia, qui a pu sortir pour la première fois avec une RS-GP23, après avoir disputé toute la saison 2023 avec une RS-GP22 de l'année dernière et avoir parcouru 64 tours aujourd'hui.

"Nous sommes partis tôt le matin avec l'ancienne moto, ce qui nous a permis de retrouver instantanément le rythme et le temps au tour du week-end. Mais dès que j'ai sauté sur la nouvelle moto, je suis allé de plus en plus vite. Au final, le temps au tour était une seconde meilleur que celui du Grand Prix, malgré une journée difficile avec beaucoup de blessures et des températures fraîches".

"Nous avons eu l'occasion de tester le nouveau pneu avant soft de Michelin. C'était une bonne chose, car nous n'étions pas à l'aise avec le medium aujourd'hui. Jorge Martin a essayé le medium et a immédiatement chuté avec".

"Je suis content de notre performance car le rythme était bien meilleur. Le feeling avec la moto et surtout la confiance avec l'avant étaient bien meilleurs. Je me sens globalement très à l'aise sur cette moto. Aprilia a fait du bon travail sur cette moto. Pour moi, le développement va dans la bonne direction et nous savons ce que nous devons faire pour être encore plus compétitifs. Je pense aussi avoir donné un très bon feedback aux ingénieurs aujourd'hui, afin qu'ils sachent où ils doivent encore mettre la main cet hiver".

Il y a deux semaines en Malaisie, Raúl avait tenu un autre discours, dénonçant le fait qu'il ne recevait pas de nouvelles pièces chez Aprilia, que les motos avaient trop de kilomètres derrière elles et qu'à part les pneus, rien de nouveau n'était jamais monté.

"Nous pouvons maintenant nous préparer pour Sepang, car nous avons aussi identifié les points faibles de la moto. Et les ingénieurs ont déjà des idées pour l'avenir", a ajouté Rául Fernández.

Quelles sont les pistes d'amélioration de la RS-GP23 ? "Je n'aime pas la manière dont le moteur réagit lorsque j'ouvre les gaz. Le comportement en virage en souffre un peu. Mais ce n'est pas un problème pour moi, car je sollicite surtout le pneu avant. Nous devons en tout cas nous améliorer si nous voulons nous rapprocher de Ducati".