Raúl Fernández (Aprilia/5°): "Mi sento molto bene".

Rául Fernández ha ottenuto oggi il quinto tempo nei primi test invernali di un giorno sul Circuito Ricardo Tormo di Valencia, dopo aver brillato anche domenica con il quinto posto - il miglior risultato in due anni in MotoGP per il vicecampione della Moto2 2021.

Lo spagnolo è stato assistito dal test team Aprilia, in quanto i dipendenti del team CryptoDATA RNF, in fase di scioglimento, non sono più stati autorizzati a lavorare per Fernández in seguito alla risoluzione del contratto Dorna con il precedente team clienti Aprilia. Sono ancora sotto contratto con la RNF e altrimenti avrebbero rischiato di non essere pagati gli stipendi arretrati di novembre perché di fatto lavoravano per una squadra rivale.

"È stata una giornata incredibile, vero? Non so perché, ma mi sento benissimo", ha riassunto il pilota dell'Aprilia, che ha potuto guidare una RS-GP23 per la prima volta dopo aver guidato una RS-GP22 dello scorso anno per tutta la stagione 2023 e che oggi ha completato 64 giri.

"Siamo partiti in mattinata con la vecchia moto, quindi in un attimo ci siamo trovati sullo stesso ritmo e sullo stesso tempo sul giro del weekend. Ma non appena sono salito sulla nuova moto, sono diventato sempre più veloce. Alla fine, il tempo sul giro è stato di un secondo migliore rispetto al Gran Premio, anche se è stata una giornata difficile con molto vento e temperature fresche".

"Abbiamo avuto l'opportunità di provare il nuovo pneumatico anteriore morbido della Michelin. È stato un bene, perché oggi non ci sentivamo a nostro agio con la gomma media. Jorge Martin ha provato la gomma media ed è caduto immediatamente".

"Sono contento della nostra prestazione, perché il ritmo era molto migliore. Il feeling con la moto e soprattutto la confidenza con l'anteriore erano molto migliori. In generale, mi sento molto a mio agio su questa moto. Aprilia ha fatto un buon lavoro con questa moto. Per me, lo sviluppo sta andando nella giusta direzione e sappiamo cosa dobbiamo fare per diventare ancora più competitivi. Penso di aver dato anche un ottimo feedback agli ingegneri oggi, in modo che sappiano dove devono essere apportate le modifiche durante l'inverno".

Due settimane fa, in Malesia, Raúl aveva assunto un tono diverso, denunciando il fatto di non ricevere alcun ricambio nuovo da Aprilia, che le moto hanno troppi chilometri alle spalle e che non viene mai montato nulla di nuovo, a parte gli pneumatici.

"Ora possiamo prepararci per Sepang, perché abbiamo anche individuato i punti deboli della moto. E gli ingegneri hanno già delle idee per il futuro", ha aggiunto Rául Fernández.

Dove si può migliorare la RS-GP23? "Non mi piace il modo in cui il motore reagisce quando apro il gas. Il comportamento in curva ne risente un po'. Ma questo non è un problema per me, perché io faccio pressione soprattutto sul pneumatico anteriore. Dobbiamo assolutamente migliorare se vogliamo colmare il divario dalla Ducati".