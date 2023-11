Raúl Fernández (Aprilia/5º): "Sinto-me muito bem"

Raúl Fernández não teve nada que o fizesse recordar o seu passado no CryptoDATA RNF e o talentoso espanhol causou uma grande surpresa com o 5º lugar na sua estreia no RS-GP23.

Rául Fernández fez o quinto tempo hoje no primeiro teste de inverno de um dia no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, depois de também ter brilhado com o quinto lugar no domingo - o melhor resultado de MotoGP em dois anos para o vice-campeão de Moto2 de 2021.

O espanhol foi cuidado pela equipa de testes da Aprilia, uma vez que os funcionários da equipa de corridas CryptoDATA RNF, que está em processo de dissolução, já não estavam autorizados a trabalhar para Fernández após a rescisão do contrato da Dorna com a anterior equipa cliente da Aprilia. Eles ainda estão sob contrato com a RNF e, de outra forma, arriscavam-se a não receber os salários de novembro, porque estavam a trabalhar para uma equipa rival.

"Foi um dia espetacular, não foi? Não sei porquê, mas sinto-me muito bem", resumiu o piloto da Aprilia, que foi autorizado a pilotar uma RS-GP23 pela primeira vez depois de ter pilotado uma RS-GP22 do ano passado durante toda a época de 2023 e que hoje completou 64 voltas.

"Partimos de manhã com a moto antiga, por isso estávamos no mesmo ritmo e tempo de volta do fim de semana num instante. No final, o tempo da volta foi um segundo melhor do que no Grande Prémio, apesar de ter sido um dia difícil, com muito vento e temperaturas baixas."

"Tivemos a oportunidade de testar o novo pneu dianteiro macio da Michelin. Foi bom, porque hoje não nos sentimos confortáveis com o pneu médio. Jorge Martin experimentou o pneu médio e caiu imediatamente."

"Estou contente com a nossa prestação porque o ritmo foi muito melhor. A sensação com a moto e especialmente a confiança com a frente foi muito melhor. No geral, sinto-me muito confortável com esta moto. A Aprilia fez um bom trabalho com esta moto. Para mim, o desenvolvimento está a ir na direção certa e sabemos o que temos de fazer para nos tornarmos ainda mais competitivos. Penso que hoje também dei um bom feedback aos engenheiros para que eles saibam onde têm de fazer ajustes durante o inverno."

Há duas semanas atrás, na Malásia, Raúl tinha adotado um tom diferente, denunciando o facto de não receber quaisquer peças novas da Aprilia, que as motos têm demasiados quilómetros e que nunca é instalado nada de novo para além dos pneus.

"Podemos agora preparar-nos para Sepang, porque também identificámos os pontos fracos da moto. E os engenheiros já têm ideias para o futuro", acrescentou Rául Fernández.

Onde é que a RS-GP23 pode ser melhorada? "Não gosto da forma como o motor reage quando abro o acelerador. O comportamento em curva sofre um pouco com isso. Mas isso não é um problema para mim, porque estou a pressionar principalmente o pneu da frente. Definitivamente temos que melhorar se quisermos diminuir a diferença para a Ducati."