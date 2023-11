Maverick Viñales (Aprilia/1.) : "Pas de surprise".

Lors de la finale de la saison, Maverick Viñales a certes décroché la pole position ce week-end en 1:28,931 min. Mais lors du sprint et de la course principale, lui et son équipe se sont trompés à deux reprises dans le choix des pneus et ont dû se contenter des 4e et 10e places. Le pilote officiel Aprilia a de nouveau terminé le test de mardi en tête de la feuille des temps en 1:29,253 min.

"Ce n'était pas une surprise que nous soyons rapides. Après tout, nous détenons toujours le record de tous les temps de piste. Nous avons fait de grosses erreurs avec le pneu arrière ce week-end. Cela s'est confirmé aujourd'hui, car j'ai pu réaliser un rythme de 1:29 avec le pneu médium. Cela confirme que nous aurions pu nous battre avec Pecco et Zarco en course", a déclaré l'Espagnol de 28 ans mardi soir, avant d'évoquer plus en détail sa journée de travail.

"Nous avons travaillé aujourd'hui de manière très intelligente, en essayant de vraiment bien comprendre la direction à prendre pour l'année prochaine. Nous avons eu quelques bras oscillants différents pour comprendre la direction à prendre. Un bras oscillant nous a donné beaucoup d'aspects positifs, c'était génial. D'autres choses importantes étaient les ailerons, une forme légèrement différente au niveau du réservoir et de la position de conduite. C'était bon à confirmer pour que je me sente plus à l'aise sur la moto. Je pense que j'ai fait un pas en avant parce que je peux mieux piloter la moto et mieux utiliser les pneus, ce qui me permet d'être plus précis".

"Une autre chose importante a été d'améliorer le départ", a indiqué Viñales en faisant référence au chantier régulièrement évoqué par les pilotes Aprilia. "Je pense que c'est une priorité - et par rapport aux départs des week-ends précédents, nous nous sommes beaucoup améliorés. C'est très bien. Le système est le même que celui que nous avons toujours utilisé, seul le déploiement de la puissance est très différent - et la différence est énorme. Nous avions toujours du mal lorsque l'embrayage s'engageait, quelques mètres après le départ, c'était très agressif et difficile à gérer. Nous avons amélioré cela, ce qui le rend plus facile à démarrer, plus facile à être plus rapide et plus facile à être plus précis".

Une autre faiblesse de la RS-GP, qui s'est manifestée à plusieurs reprises au cours de la saison écoulée au fur et à mesure des week-ends de course : lorsque le grip augmentait, les pilotes Aprilia étaient distancés. Dans ce contexte, est-il encore plus important de terminer le test d'un jour après la finale du championnat du monde à la première place ?

"Nous avons très bien compris ce qui se passait depuis Sepang. Nous avons compris quel était le bon équilibre en cas de haut niveau d'adhérence et aussi pour les nouveaux pneus. Ici, nous l'avons à nouveau confirmé ce week-end et lors des tests. Cela nous a donné beaucoup d'espace pour comprendre les pièces", a expliqué Viñales. "Car on comprend très vite ce qui va dans la mauvaise direction. Il est donc facile de tester une pièce, car c'est maintenant très clair grâce aux données. Aprilia peut aussi travailler à me donner toujours cet équilibre sur la piste. C'était très important que les gars comprennent cela, même si c'était en fin de saison, car cela a ouvert une autre perspective pour la nouvelle moto".

Résultat du test de Valence (28 novembre) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23e Savadori, Aprilia, + 3,431