Maverick Viñales (Aprilia/1°): "Nessuna sorpresa".

Maverick Viñales ha conquistato la pole position nel finale di stagione con un tempo di 1:28.931 minuti. Tuttavia, lui e il suo equipaggio hanno commesso due errori nella scelta degli pneumatici nella volata e nella gara principale e si sono dovuti accontentare del 4° e del 10° posto. Il pilota ufficiale Aprilia ha concluso il test di martedì in cima alla classifica dei tempi con un tempo di 1:29.253 minuti.

"Non è stata una sorpresa essere veloci. Deteniamo ancora il record sul giro di tutti i tempi. Nel fine settimana abbiamo commesso grossi errori con il pneumatico posteriore. Oggi ne abbiamo avuto la conferma, perché sono riuscito a fare un tempo di 1:29 con la gomma media. Questo conferma che avremmo potuto lottare con Pecco e Zarco in gara", ha detto il 28enne spagnolo martedì sera, prima di entrare nel dettaglio della sua giornata lavorativa.

"Oggi abbiamo lavorato in modo molto intelligente, cercando di capire bene la direzione da seguire per il prossimo anno. Abbiamo fatto diverse oscillazioni per capire la direzione. Un forcellone ci ha dato molti aspetti positivi, il che è stato fantastico. Altre cose importanti sono state le ali, una forma leggermente diversa del serbatoio e la posizione di seduta. È stato un bene confermarlo, in modo da sentirmi più a mio agio sulla moto. Penso di aver fatto un passo avanti perché riesco a guidare meglio la moto e a usare meglio gli pneumatici, in modo da essere più preciso".

"Un'altra cosa importante è stata migliorare la partenza", ha detto Viñales, riferendosi al problema più volte sollevato dai piloti Aprilia. "Credo che sia una priorità - e rispetto alle partenze dei fine settimana precedenti, siamo migliorati molto. Questo è molto positivo. Il sistema è lo stesso che abbiamo sempre usato, solo che l'erogazione della potenza è completamente diversa, e la differenza è enorme. Abbiamo sempre avuto difficoltà quando la frizione si innestava, pochi metri dopo la partenza era molto aggressiva e difficile da gestire. Abbiamo migliorato questo aspetto, rendendo più facile la partenza, più veloce e più precisa".

Un altro punto debole della RS-GP, che si è ripetuto la scorsa stagione con l'avanzare dei weekend di gara: all'aumentare dell'aderenza, i piloti Aprilia restavano indietro. In quest'ottica, è ancora più significativo concludere il test di un giorno dopo la finale del Campionato del Mondo al primo posto?

"Abbiamo capito molto bene cosa stava succedendo dopo Sepang. Abbiamo capito qual è il bilanciamento giusto ad alti livelli di aderenza e anche per i nuovi pneumatici. Lo abbiamo confermato anche qui nel fine settimana e nei test. Questo ci ha dato molto spazio per capire le parti", ha spiegato Viñales. "Perché si capisce molto rapidamente cosa sta andando nella direzione sbagliata. In questo modo è facile testare un pezzo perché ora è molto chiaro dai dati. Aprilia può anche lavorare per darmi sempre questo equilibrio in pista. È stato molto importante che i ragazzi lo abbiano capito, anche se a fine stagione, perché ha aperto una prospettiva diversa per la nuova moto".

Risultati dei test di Valencia (28 novembre):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2° Binder, KTM, + 0,028 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec.

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431