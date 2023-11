Maverick Viñales (Aprilia/1º): "Sem surpresas"

O piloto da Aprilia, Maverick Viñales, sentiu-se recompensado depois de ter feito o melhor tempo no teste de um dia em Valência e referiu com satisfação que alguns aspectos importantes foram melhorados com vista a 2024.

Maverick Viñales conquistou a pole position no final da temporada no fim de semana com um tempo de 1:28.931 minutos. No entanto, ele e a sua equipa cometeram dois erros na escolha de pneus no sprint e na corrida principal e tiveram de se contentar com o 4º e 10º lugares. O piloto da Aprilia terminou o teste de terça-feira novamente no topo da tabela de tempos com um tempo de 1:29.253 minutos.

"Não foi surpresa termos sido rápidos. Ainda detemos o recorde de voltas de sempre. Cometemos grandes erros com o pneu traseiro no fim de semana. Isso confirmou-se hoje, porque consegui marcar um ritmo de 1:29 com o pneu médio. Isso confirma que poderíamos ter lutado com Pecco e Zarco na corrida", disse o espanhol de 28 anos na noite de terça-feira, antes de entrar em mais detalhes sobre seu dia de trabalho.

"Hoje trabalhámos de uma forma muito inteligente, tentando perceber muito bem a direção para o próximo ano. Fizemos alguns balanços diferentes para perceber a direção. Um braço oscilante deu-nos muitos aspectos positivos, o que foi ótimo. Outros aspectos importantes foram as asas, uma forma ligeiramente diferente do depósito e a posição do assento. Foi bom confirmar isso para me sentir mais confortável na mota. Penso que dei um passo em frente porque consigo conduzir melhor a mota e utilizar melhor os pneus, o que me permite ser mais preciso."

"Outra coisa importante foi melhorar o arranque," disse Viñales, referindo-se à questão repetidamente levantada pelos pilotos da Aprilia. "Penso que é uma prioridade - e em comparação com as partidas dos fins-de-semana anteriores, melhorámos muito. Isso é muito bom. O sistema é o mesmo que sempre usámos, apenas a entrega de potência é completamente diferente - e a diferença é enorme. Sempre tivemos dificuldades quando a embraiagem engatava, alguns metros após o arranque era muito agressiva e difícil de gerir. Melhorámos este aspeto, tornando-o mais fácil de arrancar, mais fácil de ser mais rápido e mais fácil de ser mais preciso."

Outra fraqueza da RS-GP, que ocorreu repetidamente na época passada à medida que os fins-de-semana de corrida avançavam: à medida que a aderência aumentava, os pilotos da Aprilia ficavam para trás. Tendo isto em conta, é ainda mais significativo terminar o teste de um dia após o final do Campeonato do Mundo em primeiro lugar?

"Percebemos muito bem o que se estava a passar desde Sepang. Percebemos qual é o equilíbrio correto para níveis de aderência elevados e também para os pneus novos. Voltámos a confirmá-lo aqui no fim de semana e no teste. Isso deu-nos muito espaço para compreender as peças", explicou Viñales. "Porque percebemos muito rapidamente o que está a ir na direção errada. Isto torna mais fácil testar uma peça porque agora é muito claro a partir dos dados. A Aprilia também pode trabalhar para me dar sempre este equilíbrio na pista. Foi muito importante que os rapazes percebessem isto, mesmo que fosse no final da época, porque abriu uma perspetiva diferente para a nova moto."

Resultado do teste de Valência (28 de novembro):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093 seg

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431