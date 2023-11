Brad Binder (KTM/2º): Ceremonia de podio tardía y mejor tiempo

Brad Binder hizo feliz a Red Bull KTM cada día con sus actuaciones en Valencia, y tras el segundo puesto en el sprint y el tercero del domingo, hoy ha vuelto a brillar en el primer día de entrenamientos invernales en Valencia con un excelente segundo puesto, a sólo 0,028 segundos del Campeón del Mundo Maverick Viñales.

Por cierto: El domingo, Binder sólo había sido desplazado del cuarto al tercer puesto a posteriori, porque Fabio Di Giannantonio había recibido tres segundos de penalización tras su segundo puesto (muy poca presión de aire en el neumático delantero). La ceremonia del podio había terminado hacía tiempo cuando la noticia llegó a Red Bull. Pero el equipo en torno al jefe de equipo Andrés Madrid y Tex Geissler tuvo la presencia de ánimo para improvisar una ceremonia de podio para Brad en los boxes. El podio sólo tenía unos 8 cm de alto y 30 cm de ancho, pero se presentó ceremoniosamente una botella de champán y se pegó una nota con la inscripción "3º" en el podio. Brad bebió un buen trago y salpicó a todos los mecánicos.

"Mis chicos son un 'puñado de leyendas'", sonreía hoy el veloz sudafricano antes del último debriefing del año a los medios de comunicación.

"Ha sido un día normal de pruebas", resumió el cuarto clasificado por la tarde. "Empecé por la mañana con nuestra moto base del fin de semana. Todo iba bastante bien. Después probamos un nuevo paquete aerodinámico, que tuvo algunos efectos negativos que no fueron muy buenos. Lo bueno es que ahora nuestros técnicos pueden volver a trabajar y esperamos conservar las partes buenas. También probamos nuevos escapes, que cambiaron un poco la curva de par. La sensación fue bastante buena".

"He rodado todo el día con el compuesto medio detrás y delante. Sólo al final he montado un neumático trasero blando para volver a buscar tiempos y saber qué podíamos conseguir todavía. He hecho una vuelta rápida y luego he tenido una pequeña caída", ha explicado Brad. "Aparte de eso, todo ha ido bien. He sido bastante rápido al final, lo que me ha sorprendido porque he rodado todo el día con unos neumáticos que no me permitían marcar un tiempo máximo. Es increíble la diferencia que marcan unos neumáticos tan blandos. Ha sido un nivel diferente".

"Ahora estoy contento de que podamos irnos al parón invernal con un segundo puesto. Ahora podemos relajarnos y los chicos pueden volver a la fábrica. Espero que hayan aprendido algo de lo que hemos probado hoy para que podamos rendir aún mejor en Sepang."

Jack Miller pasó mucho más tiempo en pista con la nueva aerodinámica de camuflaje que Binder. "Lo probé, pero no me gustaron ciertas cosas desde el principio. A Jack no le importaban tanto los aspectos negativos, así que pasó más tiempo con este paquete aerodinámico. Yo no le vi nada positivo, así que hice que me quitaran esta carrocería aerodinámica", dijo el Campeón del Mundo de Moto3 de 2016.

Resultados del test de Valencia (28 de noviembre):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0.028 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.093 s

4. Marc Márquez, Ducati, + 0.171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0.263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0.385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0.409

8º Bastianini, Ducati, + 0.543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0.703

11º Bagnaia, Ducati, + 0.717

12º Quartararo, Yamaha, + 0.769

13º Mir, Honda, + 0.798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0.824

15º Martin, Ducati, + 0.899

16º Morbidelli, Ducati, + 0.953

17º Zarco, Honda, + 1.030

18º Acosta, KTM, + 1.223

19º Rins, Yamaha, + 1.311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21º Nakagami, Honda, + 1.723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23º Savadori, Aprilia, + 3.431