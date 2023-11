Brad Binder (KTM/2e) : Cérémonie de remise des prix tardive et meilleur temps

Brad Binder n'a guère apprécié la nouvelle aérodynamique de camouflage lors des essais de Valence. Mais il n'a perdu que 0,028 sec sur le meilleur temps et

Les performances de Brad Binder à Valence ont fait des heureux au quotidien chez Red Bull KTM et, après avoir terminé deuxième au sprint et troisième dimanche, il a encore brillé aujourd'hui lors de la première journée d'essais hivernaux à Valence avec une excellente deuxième place, à seulement 0,028 seconde du champion du monde des essais Maverick Viñales.

D'ailleurs, dimanche, Binder n'était passé de la quatrième à la troisième place qu'après coup, car Fabio Di Giannantonio avait écopé de trois secondes de pénalité (pneus avant sous-gonflés) après sa deuxième place. La cérémonie de remise des prix était terminée depuis longtemps lorsque la nouvelle est parvenue à Red Bull. Mais l'équipe dirigée par le chef d'équipe Andres Madrid et Tex Geissler a eu la présence d'esprit d'improviser une cérémonie de remise des prix pour Brad dans le box. Le podium ne mesurait certes qu'environ 8 cm de haut et 30 cm de large, mais une bouteille de champagne a été solennellement offerte et une note portant l'inscription "3rd" a été collée sur le podium. Brad a bu une grande gorgée avant d'asperger chaque mécanicien.

"Mes gars sont un 'bunch of legends'", souriait aujourd'hui le rapide Sud-Africain avant le dernier débriefing média de l'année.

"C'était une journée d'essais normale", a résumé le quatrième du championnat du monde dans la soirée. "Je suis d'abord parti tôt le matin avec notre moto de base du week-end. Tout s'est bien passé. Ensuite, nous avons essayé un nouveau package aéro, avec lequel il y a eu quelques effets négatifs qui n'étaient pas très bons. Ce qui est agréable, c'est que nos techniciens peuvent maintenant se remettre au travail et, espérons-le, conserver les bonnes pièces. Nous avons également essayé de nouveaux systèmes d'échappement qui ont légèrement modifié la courbe de couple. Cela s'est plutôt bien senti".

"J'ai roulé toute la journée avec le medium compound à l'arrière et à l'avant. Ce n'est qu'à la fin que j'ai fait monter un pneu arrière tendre pour faire une nouvelle chasse au chrono et voir ce que nous pouvions encore faire. J'ai réussi à faire un tour rapide, puis j'ai eu un petit crash", a raconté Brad. "A part ça, tout va bien. J'ai été assez rapide à la fin, ce qui m'a surpris parce que j'ai roulé toute la journée avec des pneus qui ne permettaient pas de faire un temps de pointe. C'est étonnant de voir la différence que peuvent faire des pneus aussi tendres. C'était un autre niveau".

"Maintenant, je suis content que nous puissions partir pour la pause hivernale avec une deuxième place. Nous allons maintenant nous détendre et les gars pourront retourner à l'usine. J'espère qu'ils ont appris quelque chose de ce que nous avons essayé aujourd'hui pour que nous puissions être encore meilleurs à Sepang".

Jack Miller a passé beaucoup plus de temps en piste avec le nouvel aérodynamisme de camouflage que Binder. "Je l'ai essayée, mais certaines choses ne me convenaient pas dès le départ. Jack était moins préoccupé par les aspects négatifs, il a donc passé plus de temps avec ce package aéro. Je n'ai rien vu de positif avec, c'est pourquoi j'ai fait démonter ce body aéro", a décrit le champion du monde Moto3 2016.

Résultat du test de Valence (28 novembre) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23e Savadori, Aprilia, + 3,431