Brad Binder (KTM/2°): Cerimonia di consegna del podio in ritardo e tempo massimo

Brad Binder ha reso felice la Red Bull KTM ogni giorno con le sue prestazioni a Valencia e, dopo il secondo posto in volata e il terzo posto di domenica, ha brillato ancora una volta oggi nella prima giornata di test invernali a Valencia con un eccellente secondo posto, a soli 0,028 secondi dal campione del mondo Maverick Viñales.

A proposito: domenica, Binder era stato spostato dal quarto al terzo posto solo in un secondo momento, perché Fabio Di Giannantonio aveva ricevuto tre secondi di penalità dopo il suo secondo posto (pressione troppo bassa nel pneumatico anteriore). La cerimonia del podio era già finita da un pezzo quando la notizia è arrivata alla Red Bull. Ma la squadra, con il capo equipaggio Andres Madrid e Tex Geissler, ha avuto la presenza di spirito di improvvisare una cerimonia per il podio di Brad ai box. Il podio era alto solo 8 cm e largo 30 cm, ma è stata presentata una bottiglia di champagne e un biglietto con la scritta "3°" è stato attaccato sul podio. Brad ha bevuto un sorso profondo e poi ha schizzato tutti i meccanici.

"I miei ragazzi sono un 'gruppo di leggende'", ha sorriso il veloce sudafricano oggi prima dell'ultimo incontro con i media dell'anno.

"È stata una normale giornata di test", ha riassunto il quarto pilota in serata. "Ho iniziato la mattina con la moto base del fine settimana. Le sensazioni erano abbastanza buone. Poi abbiamo provato un nuovo pacchetto aerodinamico, che ha avuto effetti negativi e non molto positivi. La cosa positiva è che ora i nostri tecnici possono tornare a lavorare e speriamo di mantenere le parti buone. Abbiamo anche provato nuovi scarichi, che hanno cambiato un po' la curva di coppia. La sensazione è stata abbastanza buona".

"Ho girato tutto il giorno con la mescola media al posteriore e all'anteriore. Solo alla fine ho montato una gomma posteriore morbida per andare di nuovo a caccia di tempi e scoprire cosa potevamo ancora ottenere. Ho fatto un giro veloce, poi ho avuto un piccolo incidente", ha raccontato Brad. "A parte questo, va tutto bene. Alla fine sono stato abbastanza veloce, il che mi ha sorpreso perché ho girato tutto il giorno con gomme che non consentivano di ottenere il miglior tempo. È incredibile la differenza che fanno queste gomme morbide. Era un altro livello".

"Ora sono felice di poter andare alla pausa invernale con un secondo posto. Ora possiamo rilassarci e i ragazzi possono tornare in fabbrica. Speriamo che abbiano imparato qualcosa da quello che abbiamo provato oggi, in modo da poter fare ancora meglio a Sepang".

Jack Miller ha trascorso molto più tempo in pista con la nuova aerodinamica mimetica rispetto a Binder. "L'ho provata, ma certe cose non mi sono piaciute fin dall'inizio. A Jack non sono piaciuti gli aspetti negativi e ha trascorso più tempo con questo pacchetto aerodinamico. Io non ci ho visto nulla di positivo, così ho fatto rimuovere il corpo aerodinamico", ha dichiarato il campione del mondo Moto3 2016.

Risultati dei test di Valencia (28 novembre):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2° Binder, KTM, + 0,028 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec.

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431