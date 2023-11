Brad Binder (KTM/2º): Cerimónia tardia do pódio e melhor tempo

Brad Binder divertiu-se pouco com a nova aerodinâmica de camuflagem no teste de Valência. Mas só perdeu 0,028 segundos em relação ao melhor tempo e

Brad Binder fez a Red Bull KTM feliz todos os dias com as suas prestações em Valência, e depois do segundo lugar no sprint e do terceiro lugar no domingo, voltou a brilhar hoje no primeiro dia de testes de inverno em Valência com um excelente segundo lugar, apenas 0,028 segundos atrás do Campeão do Mundo Maverick Viñales.

A propósito: no domingo, Binder só passou do quarto para o terceiro lugar depois de Fabio Di Giannantonio ter recebido três segundos de penalização após o seu segundo lugar (pouca pressão de ar no pneu da frente). A cerimónia do pódio já tinha terminado há muito quando a notícia chegou à Red Bull. Mas a equipa de Andres Madrid e Tex Geissler teve a presença de espírito para improvisar uma cerimónia de pódio para Brad nas boxes. O pódio tinha apenas cerca de 8 cm de altura e 30 cm de largura, mas uma garrafa de champanhe foi cerimoniosamente apresentada e uma nota com a inscrição "3º" foi colada no pódio. Brad bebeu um profundo gole e depois salpicou todos os mecânicos.

"Os meus rapazes são um 'bando de lendas'," sorriu o veloz sul-africano hoje, antes da última reunião com os media do ano.

"Foi um dia normal de testes", resumiu o quarto classificado no final da tarde. "Comecei de manhã com a nossa moto base do fim de semana. Senti-me muito bem. Depois experimentámos um novo pacote aerodinâmico, que teve alguns efeitos negativos que não foram muito bons. O que é bom é que os nossos técnicos podem agora voltar ao trabalho e, esperamos, manter as partes boas do pacote. Também experimentámos novos escapes, que alteraram um pouco a curva de binário. A sensação foi muito boa".

"Andei o dia todo com o composto médio na traseira e na frente. Só no final é que coloquei um pneu traseiro macio para voltar a procurar tempos e descobrir o que ainda podíamos conseguir. Consegui uma volta rápida, mas depois tive um pequeno acidente", relatou Brad. "Tirando isso, está tudo bem. Fui bastante rápido no final, o que me surpreendeu porque estive a rodar todo o dia com pneus que não permitiam um tempo de topo. É incrível a diferença que fazem os pneus macios. Foi um nível diferente".

"Agora estou contente por podermos ir para a pausa de inverno com um segundo lugar. Agora podemos relaxar e os rapazes podem voltar para a fábrica. Espero que eles tenham aprendido alguma coisa com o que tentámos hoje para que possamos ter um desempenho ainda melhor em Sepang."

Jack Miller passou muito mais tempo em pista com a nova aerodinâmica de camuflagem do que Binder. "Eu experimentei, mas não gostei de certas coisas desde o início. O Jack não se importou tanto com os aspectos negativos, por isso passou mais tempo com este pacote aerodinâmico. Não vi nada de positivo nele, por isso mandei retirar o corpo aerodinâmico", disse o Campeão do Mundo de Moto3 de 2016.

Resultados do teste de Valência (28 de novembro):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093 seg

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431