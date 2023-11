CEO de CryptoDATA: conversaciones de paz con Dorna

Los eufóricos planes a largo plazo en MotoGP del equipo cliente CryptoDATA-RNF-Aprilia se han esfumado después de doce meses. El Director General de CryptoDATA, Ovidiu Toma, declaró el 4 de noviembre de 2022 en la presentación del equipo el viernes por la noche en el GP de Valencia: "Queremos luchar por los puestos del podio en dos o tres años".

Y su experto en estrategia global Bogdan Maruntis, fundador de CryptoDATA, añadió: "Tenemos un contrato ilimitado con RNF. Nuestra planificación se extiende hasta finales de 2026 por el momento, pero la cooperación continuará más allá de esa fecha porque somos socios, accionistas y amigos."

La adquisición de la mayoría accionarial de RNF Racing Limited se anunció en su momento. Razlan Razali siguió siendo Teamprinzpal y conservó el 40% de las acciones, mientras que los gestores de CryptoDATA, Toma y Maruntis, compraron el 60% de RNF.

Ahora el carro de RNF está hundido en el fango. El "Comité de Selección de MotoGP" (formado por la FIM, IRTA y Dorna) retiró ayer la licencia a RNF para 2024. Aprilia Racing ha cancelado el contrato para 2024, privando así al equipo RNF de su base de negocio. Se espera que los bancos reclamen algunos préstamos.

El estadounidense Justin Marks, piloto de carreras y propietario del equipo Trackhouse NASCAR, está interesado en hacerse cargo del equipo cliente de Aprilia MotoGP y está dispuesto a contratar a todo el personal técnico.

Hoy ha corrido la voz por el paddock de Valencia de que el CEO de Crypto Data, Ovidiu Toma, estaba en Madrid a la hora de comer para mantener conversaciones de paz con el CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, después de haber amenazado ayer con emprender acciones legales contra el promotor español del Campeonato del Mundo en un infantil mensaje de Twitter.

SPEEDWEEK.com realizó una entrevista con Ovidiu Toma el domingo. Aquí publicamos la segunda parte de la entrevista.

¿Por qué Razlan Razali fue despedido como director del equipo antes del GP de Valencia?

Razlan no perdió su trabajo, quiero dejar eso muy claro. Pero hubo algunas decisiones empresariales que le pedimos que explicara. Como miembros del consejo y accionistas, queríamos saber por qué tomó ciertas decisiones como director del equipo. Es nuestro derecho saber por qué sucedieron las cosas XY. Se trata del presupuesto y los gastos. Al día siguiente de que le pidiéramos que diera esas explicaciones y explicara sus planes de futuro, él mismo dimitió porque se sentía demasiado presionado por los copropietarios. Eso ocurrió hace tres semanas, pero somos caballeros y no lo anunciamos.

Le permitimos seguir a bordo hasta el final de la temporada.

Sólo dimitió de su cargo de director del equipo. No podía dimitir como socio.

Ahora estamos llevando a cabo una auditoría interna y comprobando las cuentas de RNF Racing Limited. Entonces veremos si podemos seguir adelante. Queremos averiguar si Razlan se extralimitó o no en sus funciones en cuanto a gastos y actividades. No quiero dar detalles, pero algunas cosas no nos gustan nada. Pero se trata de acontecimientos internos y no quiero decir nada al respecto ni echar barro sobre nadie hasta que todo esté claro y decidido.

En alemán decimos: El éxito tiene muchos padres, el fracaso es huérfano. ¿Es esa la causa de los problemas?

No hay ningún problema. Pero hay gente que habla y dice mucho.

Los objetivos para 2023 no se alcanzaron. Sólo hubo tres resultados entre los cinco primeros con Miguel Oliveira y Raúl Fernández. Los pilotos terminaron el Campeonato del Mundo en 16ª posición (Oliveira) y 20ª.

2023 fue un año de transición. Sabíamos que podíamos conseguir resultados, o no. Era nuestro primer año con Aprilia, teníamos dos pilotos que venían de KTM. Por eso asumimos que podríamos tener que hacer concesiones en términos de rendimiento y resultados.

Pero lo sabíamos: es automovilismo, es negocio y competición. Todas estas perspectivas forman un equipo. Desde varios puntos de vista, este año hemos tenido éxito. Desde el punto de vista del automovilismo, no conseguimos los resultados que esperábamos, pero eso no es el fin del mundo.

Y esto no ha afectado a nuestra intención de continuar.